Concejales de Buenaventura piden acciones urgentes tras hechos violentos en La Bocana

La clase política de Buenaventura insistieron en que el Puerto no puede seguir siendo escenario de hechos violentos que enluten a las familias y afecten el desarrollo turístico, social y económico del territorio.

Los concejales del Distrito Especial de Buenaventura, en el Valle del Cauca, expresaron su rechazo y preocupación frente a los hechos de violencia registrados recientemente en el sector turístico de La Bocana, donde dos turistas perdieron la vida en medio de acciones atribuidas a grupos criminales que operan en esta zona del Distrito.

La corporación advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones genera no solo en la seguridad ciudadana, sino también en la imagen turística y económica de Buenaventura.

Los concejales de Buenaventura señalaron que continuarán adelantando debates de control político y seguimiento a las autoridades militares, policiales y a la Administración Distrital, con el propósito de exigir medidas concretas que permitan devolver la tranquilidad a las comunidades y fortalecer las condiciones de seguridad para propios y visitantes.

Asimismo, hicieron un llamado a las entidades competentes para que se implementen estrategias articuladas que enfrenten el accionar de los grupos delincuenciales y garanticen mayor presencia institucional en zonas turísticas y sectores priorizados del Distrito.

Insistieron en que Buenaventura ni puede seguir siendo escenario de hechos violentos que enluten a las familias y afecten el desarrollo turístico, social y económico del territorio.