Embalses del Valle en niveles favorables para enfrentar el fenómeno de El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño y el posible riesgo de disminución en las fuentes hídricas del Valle del Cauca, las autoridades ambientales y de acueducto mantienen monitoreo permanente sobre los principales embalses del departamento.

En medio de este panorama, aseguraron que actualmente los niveles de almacenamiento permiten afrontar con mayor tranquilidad una eventual temporada seca y garantizar el abastecimiento de agua en varias zonas del Valle del Cauca.

De acuerdo con Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, actualmente la represa Salvajina se encuentra al 76 % de su capacidad E Indicó que, aunque actualmente no existe una situación de emergencia, ya fueron activadas medidas preventivas para promover el uso eficiente del agua y reducir riesgos asociados a posibles incendios forestales y sequías extremas

“Hemos tomado unas medidas que en extremo caso, solo si se llegaran a dar estas situaciones de extrema sequía por el fenómeno del niño, podamos tomar unas determinaciones. Por ejemplo, restringir el uso de aguas superficiales en un momento determinado a concesiones que hemos otorgado para priorizar el consumo de agua potable en los humanos”, indicó Suárez Gutiérrez.

Más información Una persona sin vida y cuatro lesionadas deja accidente en el corregimiento de Villacarmelo en Cali

Por su parte, Jorge Enrique Sánchez, gerente de Acuavalle, destacó que el embalse Sara Brut, que abastece a siete municipios y un corregimiento del norte del Valle del Cauca, alcanzó el 100 % de su capacidad operativa, un nivel que considera favorable ante la posible disminución de lluvias en la región.

“El hecho de que hoy el embalse tenga unos niveles altos es muy positivo pensando en un eventual fenómeno del niño, porque eso nos va a permitir tener una mayor capacidad de regulación y almacenamiento para poder enfrentar estos periodos secos que se supone nos van a llegar aproximadamente en en un mes”, señaló.

El directivo explicó que actualmente también mantienen monitoreo permanente sobre el sistema y señaló que, aunque el panorama está controlado, se vienen impulsando medidas preventivas enfocadas en el uso eficiente del agua, la reducción de pérdidas técnicas y campañas de cultura ciudadana para evitar desperdicios durante una eventual temporada seca.