Cali tendrá mayor presencia y operatividad en las calles y uso de tecnología para brindar seguridad

Uno de los datos más relevantes en el inicio de 2026 es la reducción del hurto de motocicletas, delito que había mostrado un comportamiento creciente durante el año anterior.

El gobierno de Cali anunció un enfoque integral de la estrategia de seguridad, basado en una mayor escucha activa de la ciudadanía y de los sectores sociales, con el fin de comprender de manera directa las problemáticas de cada territorio y ofrecer respuestas concretas y focalizadas.

Este nuevo rumbo contempla una mayor presencia y operatividad en las calles, el fortalecimiento del trabajo policial y el uso de tecnología e inteligencia, para anticiparse a las dinámicas del crimen y actuar de forma más eficaz.

En el primer mes de 2026 se destacan tres días sin homicidios no consecutivos, la captura de 520 personas por diferentes delitos, la incautación de 107 armas de fuego 170 vehículos recuperados.

Bajan los hurtos en Cali

El hurto común pasó de 1662 casos en enero de 2025 a 1310 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción del 21%, equivalente a 352 casos menos.

Entre las principales disminuciones se destacan:

Hurto a personas: -17% (249 casos menos).

Hurto a comercio: -69%.

Hurto a residencias: -6%.

Hurto a celulares: -37%.

Hurto a automotores: -50%.

Hurto a vehículos: -36%.