Bloqueos en vía a Buenaventura generan millonarias pérdidas y preocupación en gremios del Valle

Los gremios económicos del Valle del Cauca reaccionaron y rechazaron los bloqueos que desde hace cuatro días adelantan comunidades mineras en la vía a Buenaventura, afectando uno de los principales corredores logísticos del país.

Las manifestaciones impiden el paso en dos puntos: el primero en el kilómetro 31, en el sector de Zaragoza, sentido Buenaventura - Buga, y el segundo en el kilómetro 35, en el sector de Bendiciones, sentido Buga - Buenaventura. Aunque en algunos momentos se ha permitido el paso parcial y se mantiene un corredor humanitario, las restricciones continúan afectando la movilidad.

Los gremios aseguraron que los bloqueos ya están generando graves impactos económicos para las empresas colombianas y la competitividad del puerto de Buenaventura.

Rafael Antonio Muñoz Aguilar, director ejecutivo de Acopi Seccional Valle del Cauca, advirtió sobre el aumento en los costos logísticos y las pérdidas económicas diarias.

“Las afectaciones en los costos logísticos están superando el 35 %, son 10 mil millones de pesos diarios y en costos logísticos por bodegajes y desvíos que se están presentando estamos alcanzando la suma de los 2 mil millones de pesos diarios”.

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Por su parte, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi Valle, señaló que el sector avícola también enfrenta serias dificultades debido a las restricciones en la movilidad.

“Por esa carretera se mueven 7.800 toneladas de alimento diarias para el sector avícola en 300 tractomulas. Recordemos que el suroccidente del país produce 16 millones de huevos diarios y 900 toneladas de carne de pollo que no solamente atienden al suroccidente del país, sino a todo el territorio colombiano. Hacemos un llamado para que no se permita el bloqueo de vías. Si bien respetamos la protesta pacífica, nunca se debe permitir las vías de hecho”.

El director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, Juan Manuel Sanclemente, manifestó que las afectaciones no solo son económicas, sino sociales y humanitarias.

“Hoy no hablamos solo de movilidad, hablamos de personas. Más de 10.000 vehículos represados significan más de 10.000 personas arriesgando su vida, su trabajo, su salud y el sustento de sus familias. Cuando una madre no logra llegar al hospital, un niño pierde clase, un trabajador no puede abrir su negocio, el impacto deja de ser una protesta y se convierte en una afectación directa a la ciudadanía. Además, las pérdidas económicas alcanzan entre 10 y 12 mil millones de pesos diarios”.

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Según los gremios, actualmente hay cerca de 10 mil toneladas de insumos represadas por cuenta de los cierres.

Los sectores económicos hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y mantenga un diálogo con las comunidades mineras que lideran las protestas, con el fin de restablecer la movilidad hacia el puerto de Buenaventura lo más pronto posible.