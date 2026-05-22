Llega a Cali campaña de Colpensiones para definir su traslado pensional.

Arrancó en el Valle del Cauca la campaña “Todos en la cancha”, emprendida por Colpensiones ,donde serán atendidos tramites como traslados para quienes buscan alcanzar la pensión, orientación de doble asesoría y vinculación a BEPS, entre otros.

“Los puntos de atención de Colpensiones estarán ambientados con la iconografía del fútbol y los colores de Colombia para recibir a los ciudadanos “explicó el director regional de Colpensiones en el Valle del Cauca, Juan Pablo López Morales.

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Traslados a Colpensiones

Con relación a los traslados ,el funcionario destacó que está activada la semana del traslado ante la condición vigente que permite el artículo 76 de la reforma pensional.

“Es que toda mujer desde los 47 años con 750 semanas cotizadas y todo hombre desde los 52 años con 900 semanas cotizadas pueden efectuar su traslado y toda persona que este entre los diez últimos años para pensionarse, normalmente no se podría pasar de fondo de pensión y esta oportunidad de traslado va hasta el 16 de julio del 2026”, precisó el director regional de Colpensiones en el Valle del Cauca.

“Si usted no está en ese rango, pero quiere trasladarse a Colpensiones, simplemente debe tener 5 años de permanencia en el fondo privado y puede presentar su solicitud de traslado”, añadió el funcionario.

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Los BEPS o beneficios económicos periódicos a quienes beneficia?

Con relación a la alternativa de pensión a través de los BEPS o beneficios económicos periódicos, busca el aseguramiento para toda persona que no tiene un contrato laboral y que no cotiza sobre el mínimo.

“Si usted es un trabajador informal, si usted es un trabajador por temporadas, si usted en este momento no puede cotizar, los beneficios económicos periódicos le permiten poder empezar a hacer un ahorro voluntario que va desde los 20 mil pesos hasta los 2 millones 450 mil al año, que deben aplicarse en seis pagos al año y además los beneficios económicos periódicos ,serian para trabajadores informales, gestores culturales,peluqueros,entre otros ,dijo Juan Pablo López Morales, director regional de Colpensiones en Cali.

Donde será la atención a los ciudadanos?

Los puntos de atención en Cali están ubicados en:

El centro comercial La Estación en el norte de Cali.

En el barrio Los Cámbulos y en la avenida Avenida Paso Ancho con 70 en el sur de de la capital del Valle.

Estos espacios de atención donde funcionara la campaña “Todos en la cancha” ,estarán abiertos desde las 8 de la mañana a hasta las 4 de la tarde de manera ininterrumpida.