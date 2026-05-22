Más de 57 mil toneladas diarias de carga de comercio exterior represadas por bloqueo de vía al mar

Analdex hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, mediante una articulación efectiva entre las diferentes entidades competentes, se atiendan las demandas de los manifestantes.

De acuerdo con estimaciones de Analdex, las consecuencias del bloqueo de la vía al puerto de Buenaventura, que ya cumple cuatro días, han ocasionado más de 57 mil toneladas diarias de carga de comercio exterior represadas.

Cada día, más de 92 millones de dólares del comercio exterior colombiano se ven afectados por la interrupción de este corredor estratégico.

Diariamente, por esta vía se movilizan cerca de 23 millones de dólares en exportaciones y 69,2 millones de dólares en importaciones, impactando las operaciones de más de 2 mil empresas exportadoras e importadoras.

Entre los sectores más afectados se encuentran el agroexportador —especialmente café y sus derivados, azúcar, confitería y aceites—, así como manufacturas, farmacéuticos y químicos.

En materia de importaciones, las afectaciones recaen sobre vehículos, graneles como maíz y soya, fertilizantes, químicos y electrodomésticos, entre otros productos fundamentales para el abastecimiento y la industria nacional.

Desde el gremio hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, mediante una articulación efectiva entre las diferentes entidades competentes, se atiendan las demandas de los manifestantes y se restablezca cuanto antes el tránsito vehicular en esta vía estratégica para el país.