¿Cómo sacar el certificado de antecedentes de la Contraloría? Es obligatorio para cargos públicos. Getty Images

Al momento de postularse a un empleo, posesionarse en un cargo de una entidad pública, presentarse a un concurso de licitación con entidades del Estado, en Colombia se exigen antecedentes que den cuenta del comportamiento de la persona ante la ley.

Lea también: ¿Cuándo es el examen de la Contraloría General de la República? Estudie estos ejes temáticos

Este tipo de certificados son exigidos por las partes involucradas en la celebración de un contrato, más aún en escenarios en los que se debe determinar si una persona tiene algún asunto pendiente por resolver ante las autoridades.

En ese sentido, en Colombia existen hasta cuatro tipos de antecedentes, expedidos gratuitamente por autoridades de policía y entes de control:

Antecedentes judiciales , expedido por la Policía Nacional

, expedido por la Policía Nacional Antecedentes disciplinarios , elaborado por la Procuraduría o personerías

, elaborado por la Procuraduría o personerías Antecedentes fiscales: Lo expide la Contraloría General de la República

Lo expide la Contraloría General de la República Antecedentes profesionales: Se entrega a ingenieros y profesionales afines

¿Para qué sirve el certificado de antecedentes de la Contraloría?

El certificado de antecedentes fiscales, entregado por la Contraloría General de la República, es un reporte que incluye las faltas que ha cometido una persona natural o alguna entidad (persona jurídica) en el manejo de los recursos de la nación.

Se trata de un reporte que incluye cualquier responsabilidad fiscal con fallo definitivo en el cual se responsabiliza a una persona o entidad del detrimento patrimonial al Estado, de forma culposa o dolosa.

Así las cosas, en este documento se señala si el interesado se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales, teniendo así inhabilidad para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos.

Le podría interesar: Libreta militar 2026: precios, quiénes están exentos y paso a paso para tramitarla

El Boletín de Responsables Fiscales, según explica la entidad, es un reporte periódico elaborado por la Contraloría, el cual contiene los nombres de las personas naturales o jurídicas que tengan fallos con responsabilidad fiscal, sin que se haya cumplido la obligación sancionada

Cómo sacar el certificado de la Contraloría: paso a paso

El certificado de antecedentes fiscales se puede obtener en la página de la Contraloría de forma gratuita, de la siguiente manera: