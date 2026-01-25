Libreta militar 2026: precios, quiénes están exentos y paso a paso para tramitarla

Incluir el tiempo del servicio militar para pensión: Proceso para solicitarlo y tiempo que aporta

La libreta Militar es un documento oficial que manejan en Colombia y en Ecuador, donde este da un certificado a las personas, especialmente a los hombres, de que han cumplido con este servicio en su país. En muchas ocasiones, esto se vuelve un requisito para trámites laborales, académicos y gubernamentales.

Asimismo, este le permite definir la situación militar en la cual se encuentra la persona. En Colombia este certificado es obligatorio, ya sea prestando el servicio, o también, mediante una exoneración legal.

Sin embargo, para algunas personas, el aplicar o prestar servicio no es obligatorio. De igual manera, hay personas que no tienen la obligación de pagar la Libreta Militar. Esto, solo aplica para aquellos jóvenes que sean mayores de 18 años.

¿Cuáles serían los precios para tramitar la libreta militar en 2026?

El valor de la libreta militar en 2026 varía de acuerdo con la capacidad económica del solicitante o de su núcleo familiar. Estos son los montos que deben pagar quienes no prestan el servicio militar:

Personas sin ingresos económicos : 5 % del SMMLV — $87.545.

: 5 % del SMMLV — $87.545. Ingresos de hasta dos salarios mínimos : 15 % del SMMLV — $262.636.

: 15 % del SMMLV — $262.636. Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: 25 % del SMMLV — $437.726.

25 % del SMMLV — $437.726. Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: 50 % del SMMLV — $875.453.

Es importante recordar que estos valores funcionan como una compensación para quienes no prestan el servicio militar, lo cual fue establecido por la Ley 2341 de 2023 como alternativa al modelo tradicional de sanciones económicas.

¿Quiénes pueden obtenerla gratis?

La legislación colombiana contempla exenciones para ciertos grupos poblacionales, para que puedan obtener la libreta militar sin pagar la cuota de compensación, aunque en algunos casos podría requerirse cubrir únicamente el costo de impresión física del carné.

Víctimas del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Ciudadanos en condición de extrema pobreza , principalmente quienes están en los grupos de mayor vulnerabilidad del Sisbén.

, principalmente quienes están en los grupos de mayor vulnerabilidad del Sisbén. Personas con discapacidad certificada con incapacidad física o mental permanente.

con incapacidad física o mental permanente. Hijos únicos, tanto de padre como de madre.

tanto de padre como de madre. Población indígena residente en su territorio y con integridad cultural y social.

¿Cómo puede tramitar la libreta militar en 2026?

Las personas mayores de 24 años o quienes hayan cursado más de cinco semestres universitarios deben iniciar el proceso a través del portal oficial de la libreta militar, donde se crea una cuenta y se diligencia el formulario.

El trámite también puede realizarse de manera presencial en cualquier distrito militar del país. Una vez validada la información, el Ejército notificará por correo electrónico la fecha, hora y lugar para continuar con el proceso.

Aunque el trámite se ha digitalizado y puede gestionarse en línea a través del portal oficial del Comando de Reclutamiento, quienes deben pagar la Cuota de Compensación Militar verán tarifas que se calculan con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Tipos de libreta militar que existen en Colombia

Dependiendo de la situación de cada ciudadano, en el país se expiden dos tipos de libreta:

Libreta militar de primera clase: para quienes prestan el servicio militar por un periodo mínimo de nueve meses.

para quienes prestan el servicio militar por un periodo mínimo de nueve meses. Libreta militar de segunda clase: para quienes no prestan el servicio y cancelan la cuota definida por la autoridad militar.

Ambas tienen la misma validez legal para trámites laborales, académicos y administrativos.

