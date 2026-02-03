Alfredo Arias explica ausencia de Teo Gutiérrez ante el Pereira: “Hay tanta gente inventando cosas”

Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga colombiana en un emocionante compromiso disputado en el estadio Estadio Centenario de Armenia. Los dirigidos por Alfredo Arias se llevaron los tres puntos a territorio barranquillero, tras imponerse 2-3 ante el conjunto Matecaña, que sumó su segunda derrota en el certamen, luego de caer en la primera jornada frente a Llaneros (0-2).

Los goles que le dieron la victoria al cuadro rojiblanco fueron obra de Cristian Barrios, quien marcó por doblete a los minutos 44′ y 72′, y Luis Muriel, que apareció al 67′ para inclinar la balanza a favor del Junior.

Por el lado del Deportivo Pereira, Santiago Aguilar descontó al 60′, mientras que Gustavo Torres anotó el segundo tanto local al 79′, manteniendo el resultado hasta el final del encuentro.

Pese al triunfo, Alfredo Arias fue autocrítico en rueda de prensa y reconoció que su equipo cometió errores que permitieron la reacción del Pereira.

“Hoy cometimos errores que pusieron al equipo de ellos en partido. Si hubiésemos mantenido lo que hicimos en el primer tiempo, no habríamos tenido problemas. Pero el rival hizo el esfuerzo, empezó a jugarnos directo y nos empató dos veces. Eso es algo que debemos corregir”, afirmó el entrenador uruguayo.

En la rueda de prensa también estuvo Luis Muriel, quien se refirió a su anotación y a su estado físico en este proceso de adaptación.

“Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso siempre es importante. Para mí, la motivación es clave, porque competir es diferente a una pretemporada. Me voy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria del equipo”, expresó el atacante.

Finalmente, Arias aclaró la ausencia de Teófilo Gutiérrez, luego de los rumores que surgieron en los últimos días sobre la baja del experimentado delantero para este compromiso.

“Teo nos manifestó que tenía un tema personal y pidió excusarse del viaje. Esa es la única razón por la que no estuvo. Hay mucha gente inventando cosas”, concluyó el técnico del Junior.

