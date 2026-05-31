Listas las 1.471 mesas de votación en los 12 municipios del Quindío para la jornada electoral

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El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego dio un parte de tranquilidad para la jornada electoral de la primera vuelta presidencial hoy domingo 31 de mayo en los 12 municipios del departamento.

El delegado explicó “Aportas del proceso electoral elección presidente 2026 primera vuelta, la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Quindío tiene todo dispuesto para que más de 500.000 personas acudan a las urnas, acudan a 129 puestos de votación, más de 1471 mesas y más de 10.000 jurados en el departamento dispuestos a garantizar el ejercicio del voto”

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Desde la registraduría también entregaron recomendaciones para los ciudadanos en primer lugar invita a consultar con anticipación el puesto, la dirección y la mesa de votación. Esta información está disponible a través del chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón del menú ‘Consulta lugar de votación’.

Cortesía Registraduría

La jornada electoral iniciará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 4:00 p. m. Sugieren a los ciudadanos llegar temprano a los puestos de votación para evitar contratiempos durante el proceso. El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil.

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil.

Una vez el jurado de votación entregue la tarjeta electoral, el ciudadano deberá dirigirse al cubículo para marcar, de manera secreta, la opción de su preferencia. Si así lo desea, podrá utilizar su propio esfero o bolígrafo para marcar la tarjeta electoral.

¿Cómo marcar la tarjeta electoral?

Para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera efectiva, la Registraduría Nacional dispuso una tarjeta electoral muy clara e intuitiva. La tarjeta es de tamaño carta, fondo gris y cuenta con espacio suficiente entre cada una de las fórmulas presidenciales para evitar los votos nulos.

Además, tiene las fotografías, nombres y apellidos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como los logos o símbolos de las agrupaciones políticas, para que los ciudadanos voten con mucha facilidad.