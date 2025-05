¿Qué resultados arrojó el observatorio de turismo por Semana Santa en el Quindío?

Armenia

Precisamente la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío lideró el observatorio con 2.519 encuestas en todos los municipios del departamento en el periodo comprendido entre el 13 y 20 de abril de la vigencia 2025.

En cuanto al tipo de alojamiento más utilizado por los turistas está en primer lugar el hotel con 29,7% le sigue el alojamiento rural con 28%, casa de familiares o amigos con el 25,6% y lo que llama la atención es el apartamento turístico con el 11,2% aumentando respecto al mismo periodo del año anterior que se encontraba en 5%.

Otro de los datos relevantes está relacionado con el conteo vehicular donde en el municipio de Salento ingresaron 37.280 y 107 mil personas, el Valle de Cocora recibió 23.712 vehículos y 61 mil personas y al municipio de Filandia ingresaron 49.252 vehículos y 125 mil personas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada evidenció que el impacto del turismo es muy importante para la dinámica económica para el departamento puesto que la temporada dejó más de 73 mil millones de pesos.

Aseguró que el turismo disminuyó en relación con el año anterior debido a la fiebre amarilla, invierno, pero no significa que haya sido mala la temporada.

“El turismo de este año en Semana Santa disminuyó, no digo que haya sido malo, pero disminuyó en relación con el año anterior. El argumento ha sido tema económico, tema de la demanda, tema de la fiebre amarilla, tema de mucho invierno, pero no hay discusión en que bajó, tanto en restaurantes como en hotelería como tal. Sí vimos también que creció mucho la gente que llegó de familias o amigos, eso también hace que el tema de hotelería vaya un poco. Pero cuando miramos el tema de automóviles en cada municipio, cuando miramos el tema de hoteles, restaurantes, insisto, sin ser mala la temporada, disminuyó en relación con con el año anterior”, afirmó.

Agregó: “En la cámara tenemos más de 1300 apartamentos registrados del Registro Nacional de Turismo, digámoslo legalmente ha crecido bastante. Lo que estamos realizando es que esos apartamentos y es un tema la policía y a la alcaldía, de gobernación que esos apartamentos sí sean apartamentos que estén con un reglamento propio de horizontal que permitan arrendarlos como tal”.

Secretario de Turismo de Salento

El secretario de turismo del municipio de Salento, Edison Hernán Espinosa se mostró satisfecho por el trabajo desplegado para recibir a los turistas en el marco de la Semana Santa.

Dijo que uno de las problemáticas que afrontaban era en materia de movilidad, sin embargo, la planificación permitió disminuir la congestión vehicular que se ha evidenciado en anteriores temporadas turísticas.

“Digamos que en este momento me siento muy feliz y muy contento, digamos que el trabajo que se hizo de planificación a nivel del municipio. Uno de los dolores de cabeza que también hemos tenido y digamos las críticas más fuertes han sido el tema de movilidad. Hicimos un trabajo muy articulado con varias empresas que nos ayudaron en el tema de transporte de turistas dentro del municipio”, mencionó.

Reconoció la importancia del Valle de Cocora puesto que sigue siendo un destino muy apetecido por los turistas debido a los paisajes, la palma de cera y el ingreso al parque nacional Los Nevados.

“Es un lugar fuerte, realmente que digamos que uno de los atractivos que tiene el municipio es el Valle Cocora y en sí lo que más envuelve al municipio es su paisaje, la Palma de Cera como árbol nacional de Colombia y el ingreso al Parque Natural Nacional de los Nevados”, manifestó.

Otro de los resultados que arrojó el estudio tiene que ver con que el medio de transporte utilizado para llegar al Quindío es el vehículo particular con un 71,9% y de la zona de procedencia es el Valle del Cauca con el 30,3%.