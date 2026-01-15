Director de la Policía reportó una reducción del 56,9% en nuevos cultivos ilícitos desde 2018

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, presentó ante el presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros, un balance detallado sobre la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia, en el que destacó una reducción sostenida de los nuevos cultivos frente a los niveles registrados en años anteriores.

Durante su exposición, el general Rincón explicó que el análisis se basa en mapas de monitoreo que permiten identificar los nuevos cultivos ilícitos, los cuales aparecen señalados en color rojo y reflejan principalmente procesos de expansión criminal hacia otros territorios.

“El color rojo nos da a conocer los nuevos cultivos”, explicó el director de la Policía, al señalar que actualmente se identifican 15.159 hectáreas, una cifra que —según dijo— debe analizarse con cuidado y en contexto histórico.

El oficial recordó que, al revisar los registros desde 2018, los nuevos cultivos alcanzaban las 44.399 hectáreas, lo que permite dimensionar el comportamiento actual del fenómeno.

“Si tomamos el mapa desde 2018 y lo comparamos con este año, hemos reducido los nuevos cultivos”, afirmó Rincón, al precisar que el corte corresponde al 31 de agosto de 2025.

De acuerdo con el balance presentado al jefe de Estado, esta variación representa una disminución del 56,9 % en los nuevos cultivos ilícitos. “No tenemos nuevos cultivos creciendo como antes y más bien registramos una reducción importante”, señaló el director de la Policía.

Rincón reconoció que continúan apareciendo nuevos cultivos en regiones como Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo, pero aclaró que “ya han nacido nuevos en los territorios, pero no obedecen a la cantidad que antes existía”.

Finalmente, el general destacó que estos resultados reflejan el impacto de las acciones de control, erradicación y seguimiento adelantadas por la Fuerza Pública, y reiteró que el objetivo es contener la expansión criminal y evitar la consolidación de nuevos enclaves de cultivos ilícitos en el país.