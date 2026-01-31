Prepárese: ¿Cuándo hay luna llena y luna creciente en febrero 2026? Así se verá el 1, 2, 3, 4 y 5

Con el paso del tiempo, las etapas de la Luna se han considerado bastante valiosas; esto se debe a que marcan cambios visibles en el cielo y tienen efectos reales en la Tierra. Ya que, su atracción mueve grandes masas de agua, incluso desde tiempos antiguos, ayudó a las personas a decidir cuándo trabajar la tierra o contar los días sin relojes ni tecnología.

Además, las personas perciben la Luna como una especie de guía natural. Sus transformaciones repetidas sirvieron para organizar la vida diaria y también despertaron ideas sobre cómo podía influir en el descanso, las emociones, la conducta de las personas o incluso los días para cortarse el cabello o sembrar.

¿Cuándo hay luna llena y luna creciente en febrero 2026?

Durante febrero de 2026, la Luna llena se presentará el día 1. Durante esta noche, el satélite natural de la Tierra se verá completamente iluminado, brillando con mayor intensidad durante la noche y siendo fácilmente observable a simple vista.

Esta fase es conocida popularmente como la Luna de Nieve, un nombre tradicional que hace referencia al invierno en el hemisferio norte. Aunque el momento exacto de máxima iluminación ocurre en una hora específica, su aspecto casi redondo puede apreciarse durante varias horas antes y después.

Por otro lado, la Luna creciente tendrá lugar el 24 de febrero de 2026. En ese momento, la Luna mostrará solo una parte de su superficie iluminada, indicando que se encuentra en una etapa intermedia entre la Luna nueva y la Luna llena, aumentando progresivamente su visibilidad en el cielo.

Así se verá la Luna el 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2026

A comienzos de febrero de 2026, la Luna todavía se verá casi completamente llena y muy brillante. El 1 de febrero seguirá casi redonda, ya que la Luna llena ocurrió solo unas horas antes. Durante esos primeros días, su luz será intensa y se verá fácilmente en el cielo, destacando sobre las estrellas.

Entre el 2 y el 5 de febrero, la parte derecha de la Luna comenzará a oscurecerse gradualmente, entrando en la fase llamada gibosa menguante. Poco a poco perderá brillo hasta quedar entre un 80 y 85% iluminada.

Durante este tiempo, será más fácil observar los cráteres y las marcas de la superficie lunar cerca de la línea que separa la luz de la sombra, especialmente si se usan binoculares o un telescopio pequeño.

Calendario lunar de febrero de 2026

El calendario lunar de febrero de 2026 muestra cómo la Luna cambia progresivamente de forma a lo largo del mes, pasando por sus distintas fases principales. Estas fases influyen en la observación del cielo nocturno y también son utilizadas como referencia en actividades culturales, agrícolas y científicas.

Fases de la Luna en febrero de 2026: