🔴 ENVIVO Grammys 2026: Gala de los premios, ganadores y presentaciones

Se celebra la 68.ª edición de los Premios Grammy. Conozca todos los detalles y entérese de los ganadores.

La ceremonia de los Grammy 2026 se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la industria musical a nivel mundial, reuniendo a profesionales y público para reconocer los principales logros en grabación y composición del año.

Además, la producción se destaca por su puesta en escena y por la variedad de momentos artísticos presentados.

Incluso, en esta ocasión hla ceremonia de los Grammy ha incorporado distintos momentos pensados para sorprender y emocionar al público, combinando presentaciones, reconocimientos y mensajes significativos.

por esta razón, siga AQUÍ el minuto a minuto de la gala de los Grammys 2026

Noticia en desarrollo...

