Hay gente en el Gobierno que estaría feliz de que el presidente fuera Roy Barreras: Xavier Vendrell

El asesor de campaña de Roy Barreras, Xavier Vendrell, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las elecciones presidenciales y aseguró que al interior del Gobierno de Gustavo Petro ven con buenos ojos que el próximo mandatario de los colombianos fuera al exembajador y exsenador.

“Hay personas que estarían muy felices de que el nuevo presidente fuera Roy”, apuntó.

¿Le consultó a la familia Petro Alcocer que se iba con Roy Barreras?

Ante la posición del presidente Petro de apoyar a Iván Cepeda de cara a los comicios, Vendrell aclaró que, si el mandatario no hubiera querido que apoyara a Roy Barreras, no lo estaría haciendo.

“El presidente Petro sabía que iba a dar este paso antes de que se hubiese hecho público (…). Estoy para garantizar que ese cambio que él ha soñado toda su vida se convierta en realidad”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el equipo de Barreras tiene que hacer que el mensaje de la campaña llegue a los colombianos y en especial a quienes apoyan a Cepeda.

