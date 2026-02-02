Estaciones de servicio en Tunja no han bajado el precio de la gasolina que ordenó el Gobierno

Terpel y algunas sucursales de Primax sí bajaron los precios; Biomax mantiene los valores más altos.

Tunja

Varias estaciones de servicio en Tunja mantienen el precio de la gasolina en $16.490, colocándose entre las más costosas del país, pese a la reducción de $500 autorizada por el Gobierno Nacional a través de la resolución 40095.

Durante un recorrido por la ciudad, Caracol Radio constató que la mayoría de estaciones no ha aplicado la rebaja. Algunos empleados indicaron que no han recibido la orden, mientras que otros señalaron que aún cuentan con combustible adquirido a precios anteriores.

Las estaciones Terpel y algunas sucursales de Primax sí aplicaron la reducción, con precios que van desde $15.990 hasta $16.000, mientras que estaciones como Biomax mantienen la gasolina en $16.430. En el recorrido que realizó Caracol Radio, evidencio que la estación más económica de la ciudad se encuentra en el sector de los hongos en la estación Primax, con un precio de $15.690.

El precio de la gasolina a nivel nacional

A nivel nacional, la rebaja de $500 se aplica en todas las ciudades, aunque los precios varían por factores logísticos y fiscales. Pasto y Cúcuta son las ciudades con la gasolina más barata, con valores de $13.747 y $13.900 por galón, respectivamente.

Por su parte, el diésel se mantiene en $11.390 en la mayoría de las estaciones, salvo en Biomax, donde aún cuesta $11.660.