Tabla de precios de la gasolina: así quedó en las principales ciudades del país tras histórica baja

A partir de este domingo 1 de febrero de 2026, los conductores en Colombia verán una reducción significativa en sus gastos de combustible. El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, oficializó mediante la firma de una resolución la rebaja de $500 pesos por galón de gasolina en todo el territorio nacional.

Esta medida, firmada en Barranquilla el 31 de enero, marca un hito en la política energética del país al materializar un descenso real en los precios tras un periodo de ajustes constantes.

Las claves de la reducción del precio

La disminución en el costo del combustible no es un hecho aislado, sino el resultado de lo que el Gobierno describe como una política fiscal responsable. Aquí los puntos principales de la resolución 40095 de 2026:

Monto de la rebaja: El precio del galón de gasolina motor corriente disminuye $500 pesos .

El precio del galón de gasolina motor corriente disminuye . Aplicación nacional: La medida se aplicará de manera homogénea en todas las ciudades del país.

La medida se aplicará de manera en todas las ciudades del país. Vigencia: Los nuevos precios entran en vigor desde el 1 de febrero de 2026 .

Los nuevos precios entran en vigor desde el . Situación del diésel: A diferencia de la gasolina, el precio del diésel se mantendrá estable para los consumidores.

¿Por qué baja la gasolina ahora?

El Ministro Palma explicó que esta decisión fue posible gracias al ordenamiento del sistema de precios y a la corrección de distorsiones acumuladas durante años. La administración actual enfatizó que, aunque se tomaron decisiones “impopulares” al inicio para ajustar gradualmente los precios, estas fueron necesarias para:

Cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Proteger las finanzas públicas del Estado, evitando cargas insostenibles.

del Estado, evitando cargas insostenibles. Garantizar la estabilidad económica del país a largo plazo.

Vigilancia en estaciones de servicio

Para asegurar que el beneficio llegue efectivamente al ciudadano, el Ministerio de Minas y Energía hizo un llamado a través de una circular para que todas las estaciones de servicio del país cumplan con la reducción estipulada.

La entidad anunció que realizará un seguimiento continuo a la implementación de la medida en las distintas regiones, garantizando que la evolución de los precios sea hacia la baja, tal como lo ordena la normativa.

