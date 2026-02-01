Barranquilla

Gobierno advierte sanciones a estaciones que no bajen el precio de la gasolina

MinEnergía advirtió suspensión de operaciones para gasolineras que incumplan la medida

Gobierno advierte sanciones a estaciones que incumplan con reducción del precio

Gobierno advierte sanciones a estaciones que incumplan con reducción del precio

El Ministerio de Minas y Energía expidió una circular de obligatorio cumplimiento en la que ordena a todas las estaciones de servicio del país aplicar de manera inmediata la reducción de $500 por galón en el precio de la Gasolina corriente, vigente desde este 1 de febrero de 2026.

La medida está dirigida a los distribuidores minoristas de combustibles quienes deberán reflejar el nuevo precio sin excepción en tableros visibles al público, surtidores, sistemas de facturación electrónica, reportes al SICOM, material publicitario y canales digitales.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el ministerio anunció la activación de operativos de inspección, vigilancia y control. El incumplimiento, total o parcial, dará lugar al bloqueo inmediato en el sistema SICOM, lo que impedirá la compra y comercialización de combustibles.

Los casos de incumplimiento serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta vulneración de los derechos de los consumidores, y a las autoridades penales o disciplinarias cuando se identifiquen conductas que puedan constituir delito o falta grave”, señaló el ministro Edwin Palma, desde Barranquilla.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que la reducción en el precio de la gasolina es obligatoria e inmediata, y aseguró que el Gobierno nacional adoptará todas las medidas necesarias para que el beneficio se refleje de manera efectiva en los bolsillos de los usuarios.

