Derrumbe de gran magnitud mantiene bloqueada la vía Risaralda - Chocó

Pereira

A esta hora se registra un derrumbe en la vía Pueblo Rico – Santa Cecilia, a la altura de la vereda Jamarraya, kilómetro 21, en la carretera que comunica al departamento de Risaralda con el Chocó.

De acuerdo con los primeros reportes, el deslizamiento de tierra bloqueó completamente la vía, impidiendo el paso de vehículos y generando afectaciones en la movilidad entre ambos departamentos.

Según indican los organismos de socorro, hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se está inspeccionando el terreno para conocer su estabilidad.

Las autoridades recomiendan a conductores y transportadores abstenerse de transitar por este corredor vial, mientras se evalúa la magnitud del derrumbe y se adelantan las labores para la remoción del material y la habilitación de la carretera.

