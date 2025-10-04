Estos son algunos de los animales más curiosos que se encuentran en peligro de extinción en 2025 / Anadolu

Que una especie de un ser vivo, ya sea un animal o una planta, se encuentre en peligro de extinción, significa que se encuentra bajo un riesgo muy alto de desaparecer por completo, ya sea de su hábitat natural o de cualquier parte del mundo. Usualmente, las razones de estos acontecimientos se relacionan a causas naturales, o como en su mayoría, a la acción humana, ya sea por su caza indiscriminada o por la destrucción de los lugares donde se habita.

Por esto, cuando alguna especie de un ser vivo se encuentra frente a un riesgo de esta magnitud, se cataloga como en peligro de extinción, ya sea por la disminución de sus ejemplares o por la modificación y/o destrucción de sus ecosistemas.

Dentro de algunas especies que ya se han extinto, se encuentran animales como la tortuga gigante, el pez espátula o el dodo. Para este 2025, según una circular difundida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hay alrededor de 6.853 especies en peligro de extinción, un 50% más de la cantidad de especies que había en riesgo para 2018.

Dentro de esta gran cantidad de especies, existen diferentes animales que cuentan con características muy curiosas, a continuación encontrará algunos de ellos:

Antílope Saiga

Esta especie de Antílope, ha convivido con animales extintos como los mamuts o los tigres dientes de sable, con la diferencia de que han logrado sobrevivir. Su principal característica, y la más curiosa, es su extraña nariz, la cual ha cambiado a medida que evoluciona para poder calentar el aire frío durante el invierno. A pesar de la gran cantidad de ejemplares que había en 1990, su población se vio muy disminuida debido a una enfermedad que se desarrolló en 2015, lo que en conjunto con la caza indiscriminada de la que son víctimas por sus cuernos, actualmente los mantiene amenazados con la extinción.

Estos Antílopes se encuentran principalmente en Asia Central, desde el sur de Rusia hasta el Noroeste de China, Además, se encuentran en otros países como Mongolia, Kazajistán o Uzbekistán.

Ajolotes

Los Ajolotes son un tipo de anfibio mexicano, el cual es capaz de regenerar extremidades perdidas y que nunca pasa de su etapa de larva, lo que se considera como una ‘neotenia’. A pesar de que esta animal tiene una gran población cautiva, los ajolotes silvestres se encuentran en un complicado peligro de extinción, principalmente debido a la degradación de diferentes ríos en Ciudad de México, lugar el cual era su hábitat.

Lémures

Estos animales son considerados uno de los principales polinizadores de todo el mundo, esto debido a su gran pasión por el néctar, pues al buscarlo, el polen queda alrededor de su hocico, el cual es transportado en su búsqueda de más alimento. Sin embargo, su hábitat natural se ha visto duramente dañado, pues a la fecha, solo queda el 10% de los bosques históricos de Madagascar, lo que ha puesto en grave riesgo la supervivencia de estos animales.

Tamarino multicolor

Este animal es originario de la selva brasileña, específicamente de una pequeña sección en la selva amazónica. Sin embargo, esta es la razón de por qué se encuentra en riesgo. Pues esta zona del Amazonas, con el paso de los años, se ha visto afectada por los asentamientos humanos, pues, de hecho, actualmente se encuentra el puerto de Manaos, una capital regional.

Debido a esto, el hogar de esta especie se ha llenado de pavimento, construcciones, personas y vehículos. Tristemente, este animal no ha logrado adaptarse a esto, por lo que son usuales los escenarios donde estos animales son asesinados por perros, automóviles o líneas eléctricas. Como si esto no fuera suficiente, una especie invasora se ha establecido en el pequeño hábitat que le queda, por lo que conseguir alimento se ha convertido en un desafío adicional.

