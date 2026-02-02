Autoridades buscan a dos integrantes de “La Cordillera” por expansión criminal en Dosquebradas

Dosquebradas

Las autoridades intensificaron la búsqueda de alias “Juan Guillén” y alias “El Tatuador”, señalados de ser integrantes del grupo criminal La Cordillera, estructura que estaría intentando expandir su accionar delictivo en el municipio de Dosquebradas.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, ambos hombres cuentan con órdenes de captura vigentes y ya son seguidos por un grupo especial de la Policía, debido a su presunta participación en actividades criminales que estarían afectando la seguridad en este sector del área metropolitana de Pereira.

“Sabemos que están buscando expansión aquí sobre Dosquebradas, ya tenemos un grupo especial detrás de ellos en orden de captura. Esos dos integrantes de Cordillera que están dinamizando actividades criminales en este municipio, que para nosotros es importante."

Planeaban una fuga en la cárcel

El comandante también reveló que estos dos presuntos delincuentes habrían intentado establecer alianzas con otros actores criminales, entre ellos, alias “Negro Harold”, un cabecilla que actualmente se encuentra privado de la libertad.

Ante la información que advertía sobre un posible plan para facilitar su fuga, las autoridades decidieron trasladar a “Negro Harold” a otro centro carcelario, luego de que se conociera que se estarían ofreciendo hasta 40 millones de pesos para lograr su escape.

Los organismos de seguridad señalaron que estas acciones buscan frenar la reorganización y expansión de estructuras criminales en Dosquebradas y evitar nuevos hechos violentos asociados a disputas por el control territorial.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen operativos especiales en el municipio y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicar a estos dos hombres requeridos por la justicia.