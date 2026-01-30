Dos homicidios registrados en Pereira: uno durante un hurto y otro en presunto caso de sicariato

Dos homicidios en Pereira, (izq. sicariato y Der. capturado por homicidio en medio de un hurto) foto: Comunidad - Policía Nacional

Pereira

Dos hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Pereira son materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que se confirmaran dos homicidios en circunstancias diferentes, uno relacionado con un intento de hurto y otro que tendría características de sicariato.

El primer caso se presentó en el sector de Tres Puertas, jurisdicción de la estación de Policía Cuba, donde una mujer ingresó a una finca con el propósito de cometer un hurto. En medio del hecho, la presunta responsable atacó con arma cortopunzante a Gildardo Alfonso Céspedes Henao, de 57 años de edad, mayordomo del predio, que perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Lea también: Medidas de seguridad en Risaralda para las elecciones de marzo y la atención de la alerta temprana

Tras el homicidio, la mujer intentó huir del lugar; sin embargo, la reacción de la Policía, apoyada con seguimiento aéreo mediante dron, permitió su ubicación y captura a pocos metros de la escena del crimen. La detenida fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente.

Los detalles fueron entregados por la teniente coronel, Laura Cruz, comandante de la estación de Cuba.

“La Policía Nacional, a través de la Estación de Policía de Cuba, actuó de manera inmediata y contundente en el sector de Tres Puertas, logrando la captura de una mujer que ingresó a una finca para cometer hurto, y en medio de los hechos agredió con arma blanca a un mayordomo de este lugar, causándole la muerte. Tras el ataque, la responsable intentó huir; sin embargo, el rápido despliegue de las patrullas y el seguimiento aéreo en drones permitieron la localización y captura en cuestión de minutos, a pocos metros de la escena del crimen.”

El segundo hecho violento ocurrió en el barrio Los Independientes, en el sector de los 2500 Lotes, también en la comuna Cuba, donde fue asesinado Joan David Vargas Pardo, de 27 años de edad, conocido con los alias de ‘Godin’ o ‘Papi’.

De acuerdo con información preliminar, la víctima estaría vinculada a una organización delincuencial del municipio de Montenegro, Quindío, denominada “Renacer”, dedicada presuntamente al préstamo ilegal conocido como “gota a gota”, con presencia en sectores de Pereira y otros puntos de la región cafetera.

Tras este homicidio, las autoridades activaron de manera inmediata una célula operacional conjunta entre la Policía de Pereira y del Quindío, con el fin de identificar y capturar a los responsables del crimen.

Le puede interesar: Más de 200 pacientes con VIH en Risaralda no están recibiendo sus tratamientos

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa.

“Esta persona estaba vinculada a hechos de gota a gota en Uruguay y aquí en la zona cafetera; activamos una célula operacional entre Quindío y Pereira para identificar los autores de este hecho.”

Frente a este último hecho, de manera extraoficial se conoció que el 11 de diciembre del año 2025, fue también asesinado el hermano de Vargas Pardo, Gustavo Adolfo, hechos ocurridos en el barrio Los Almendros, de la ciudadela Cuba.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso de fortalecer las acciones operativas para contrarrestar la violencia y garantizar la seguridad en la capital risaraldense.