Así se realizó el primer trasplante de cara en el mundo: cirujano cuenta detalles del procedimiento

De todas las discapacidades físicas que puede sufrir el ser humano, la desfiguración facial es una de las más devastadoras. No solo provoca un grave impacto psicológico y social en las personas que la padecen, sino que también repercute en actividades tan primordiales como hablar, comer y ver.

“El trasplante de cara es una cirugía funcional, que se lleva a cabo cuando el paciente ha perdido zonas del rostro como los músculos orbiculares de la cara y los ojos y no se pueden restituir con otras técnicas quirúrgicas habituales de Cirugía Plástica. Se trata de pacientes con desfiguración facial grave como consecuencia de enfermedades, quemaduras, traumatismos o defectos congénitos que afectan a funciones vitales básicas”, expone el Dr. Joan-Pere Barret i Nerín, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

En entrevista con 6AMW con Julio Sánchez Cristo, estuvo el cirujano Bernard López, quien dio detalles de cómo se realizó este procedimiento quirúrgico con una donante que recibió eutanasia. A la donante, a quien se le había autorizado la PRAM (Prestación de ayuda para morir), no solo decidió donar sus órganos y tejidos, sino que además ofreció la donación de la cara.

“La cirugía se realizó hace unos meses y al día de hoy la paciente se encuentra muy bien, podemos hablar de que ha sido un éxito total. La paciente recibo a una condición médica por una infección grave que sufrió, terminó con unas secuelas importantes en su rostro, entre las cuales tuvo una necrosis de la zona centrofacial, de los labios, de la nariz y del maxilar, derivó en una serie de secuelas y de problemas que le dificultaban el comer, beber, hablar e incluso hablar, por ello se realizó este trasplante”, dijo el cirujano en 6AMW

¿Qué características necesitaba tener la donante y la receptora para poder llevar la cirugía a cabo?

En este tipo de cirugías lo principal es la compatibilidad inmunológica, porque en este punto, puede hacer que la cirugía, aunque sea un éxito, se genere un rechazo y que no pueda seguir adelante. Después de esto, se necesita también una compatibilidad morfológica, porque los tejidos tienen que ser compatibles o encajar con los otros.

¿Las técnicas son diferentes para cada paciente?

Se han hecho unos 54 casos a nivel mundial. Por tanto, cada cirugía es diferente y se personaliza cada paciente en función de las necesidades que hay en los tejidos, debido al defecto que se encuentre en el paciente receptor.

El trasplante de cara debe ser considerado como un trasplante de tejidos compuestos. Se trata de un campo que ha experimentado una gran evolución en los últimos años dentro de la Cirugía Plástica, en particular en el desarrollo de técnicas de trasplante de tejidos compuestos (VCA, Vascularized Composite Tissue Allotransplantation).

El objetivo es reconectar todas las estructuras en el receptor, creando un nuevo rostro que cobre vida de nuevo, sea funcional y pueda desarrollar con normalidad las funciones vitales.

