Niño de 10 años será sometido a cirugía facial tras ataque de un perro en Palmira

Un niño de 10 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro en Palmira, Valle, y deberá ser sometido a una cirugía debido a las profundas lesiones sufridas en su rostro.

Los hechos ocurrieron en la Urbanización Campestre, donde el menor se encontraba jugando fútbol en la cancha del conjunto. Según el testimonio de su madre, María José Botero, el perro ingresó al lugar sin bozal ni correa, pese a tratarse de un animal de gran tamaño.

“El niño presenta cuatro heridas en el cuerpo. Una de ellas, en el brazo derecho, ya fue suturada con cuatro puntos. La lesión en el rostro es profunda y requiere intervención quirúrgica especializada”, explicó la madre en Caracol Radio, al confirmar que el menor permanece bajo observación médica en un centro asistencial de Palmira.

Además del daño físico, el menor presenta afectaciones emocionales tras el ataque. “Está muy asustado, ansioso, no ha podido dormir. Cuando cierra los ojos revive el momento del ataque”, relató su madre.

La familia señaló que el perro ya habría protagonizado un ataque previo contra otro menor, situación que habría sido puesta en conocimiento de las autoridades con anterioridad.

“La Policía llegó a tiempo y actuó de manera adecuada, pero el problema es que el dueño paga el comparendo y el perro sigue con él. Ya había pasado una vez y ahora volvió a ocurrir”, denunció la madre del menor.

Tras el ataque, el niño fue trasladado de urgencia al centro médico. “Llegó prácticamente desmayado, bañado en sangre. No esperamos ambulancia porque cada minuto contaba”, explicó.

La familia del menor solicitó a las autoridades medidas más estrictas frente a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, especialmente en conjuntos residenciales. Indicaron que en la zona ya se habían hecho llamados reiterados para evitar que estos animales circularan sin las medidas de seguridad exigidas por la ley.