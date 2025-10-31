Hospital Internacional de Colombia realizó cirugía pionera en Latinoamérica para tratar el Parkison

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Por primera vez en Latinoamérica, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) realizó una cirugía cerebral con implantación simultánea de chips en ambos hemisferios del cerebro, sin utilizar el tradicional casco metálico. El procedimiento, liderado por el neurocirujano Dr. William Contreras, representa un avance en el tratamiento del Parkinson.

La intervención, conocida como “Estimulación Cerebral Profunda (DBS)”, consistió en insertar electrodos que se conectan a un dispositivo similar a un marcapasos, encargado de enviar impulsos eléctricos para regular los circuitos neuronales alterados.

Aunque esta técnica existe desde hace varios años, la novedad radica en el abordaje simultáneo bilateral, posible gracias a la plataforma ‘StarFix’, una herramienta de navegación que permite a los cirujanos acceder a dos áreas del cerebro al mismo tiempo.

“Este sistema nos da una precisión extraordinaria sin necesidad del marco estereotáxico tradicional, reduciendo el tiempo quirúrgico, el riesgo anestésico y el cansancio del paciente”, explicó el Dr. William Contreras, aliado del Hospital Internacional de Colombia.

Una esperanza para pacientes con Parkinson

La protagonista de esta historia fue Diana Castellanos Martínez, una bumanguesa de 64 años diagnosticada con Parkinson en 2020. Según el centro médico, Diana, durante años, los medicamentos le ayudaron a controlar el temblor en su cuerpo, pero los efectos secundarios se volvieron difíciles de manejar.

“Soy una persona activa, me gusta caminar y viajar, pero los fármacos me trajeron depresión, pérdida de fuerza y falta de energía. Sentía que ya no podía seguir igual”, contó.

Cuando conoció al Dr. Contreras y al equipo del HIC, encontró una alternativa: “Pensé, quiero tener calidad de vida, dejar de tomar tanto medicamento y recuperar mi independencia”, recuerda.

Durante la cirugía, realizada con la paciente despierta para evaluar la eficacia en tiempo real, los resultados fueron inmediatos. “Ella dejó de temblar apenas colocamos los electrodos”, relató el Dr. William Contreras, el especialista.

Un avance médico pionero en Latinoamerica

El procedimiento fue reconocido por la empresa FHC Inc., creadora del dispositivo StarFix, como el primer abordaje simultáneo bilateral de DBS realizado en Latinoamérica. Este avance no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que acorta drásticamente los tiempos quirúrgicos y permite realizar más intervenciones en un solo día.

“Esto abre la posibilidad de tratar a más pacientes en menos tiempo, con mayor seguridad y mejores resultados”, añadió el Dr. Contreras.

Cifras sobre el Parkison

Según la Parkinson’s Foundation, más de 10 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad neurodegenerativa. En Colombia, el número de diagnósticos sigue en aumento, pero solo una pequeña fracción de los pacientes aptos accede a tratamientos avanzados como la estimulación cerebral profunda.

“Actuar a tiempo es lo que me tiene hoy contando esta historia”, concluyó Diana Castellanos. “Nada se compara con recuperar la tranquilidad y poder disfrutar los años que vienen con paz y calidad de vida.”