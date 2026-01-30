¡Ojo! INVIMA alerta por venta ilegal de cápsulas para evitar la calvicie

Imagen de referencia de un hombre con alopecia. / agrobacter

SALUD

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA ) alertó por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, medicamento promocionado para tratar la alopecia, el cual no cuenta con registro sanitario y ha sido catalogado como fraudulento por la autoridad sanitaria.

Según la entidad, este producto es publicitado como “cápsulas anti-alopecia” que estimulan el crecimiento de nuevos folículos capilares, sin embargo, no ofrece garantías de calidad, seguridad, ni eficacia, ya que se desconoce su verdadera composición, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

“Cuando un medicamento no ha sido evaluado ni autorizado por el Invima, no existe certeza sobre su composición, ni sobre los efectos que puede generar en el organismo a corto y largo plazo”, dijo William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

La entidad explicó que el uso de este tipo de productos fraudulentos puede ocasionar interacciones con otros medicamentos o alimentos.

Tambien se pueden presentar afectaciones al sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito, especialmente cuando son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, sin ningún tipo de control sanitario.