Frustran ataques terroristas en el sur y oriente del Cauca con la destrucción de explosivos

Cauca

Tropas del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada artefactos explosivos en el sur y oriente del Cauca, con los que estructuras armadas ilegales pretendían atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, el primer hallazgo se registró en zona rural de Mercaderes, donde soldados del Batallón de Montaña Número 4 neutralizaron una amenaza.

La carga detonante se encontraba en un sector de tránsito frecuente de menores de edad y mujeres hacia instituciones educativas. Según las tropas con la destrucción del elementen se evitó una posible tragedia.

Además, en la vereda Viboral de Inzá, tropas del Batallón de Infantería Liviana Número 7 ubicaron y destruyeron otro artefacto explosivo durante labores de reconocimiento en la zona.

La Tercera División del Ejército destacó que, con estos resultados, "se neutralizan amenazas, se cierran espacios al accionar terrorista; además se protege de la vida, el control territorial y la seguridad de las comunidades del suroccidente del país”.

En el Cauca se incrementaron las operaciones militares para contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales que han intensificado las acciones terroristas en las últimas semanas.

Recientemente 300 soldados se desplegaron estratégicamente en El Tambo, Cauca para bloquear corredores de movilidad de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván “Mordisco”.