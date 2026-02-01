Cierre preventivo de playas en Coveñas es desobedecido por turistas que ingresan al mar con riesgo

Turistas desobedecen cierre de playas y obligan a intervención de la Policía en Coveñas.

Sincelejo

Ni las advertencias de las autoridades ni el evidente peligro detuvieron a un grupo de turistas que este domingo desobedeció el cierre preventivo de las playas en Coveñas, Sucre.

Los hechos obligaron a la intervención de la Policía Nacional, luego de que varias personas ingresaran al mar pese a la prohibición vigente. Entre quienes desacataron las recomendaciones se encontraban adultos mayores y niños, lo que generó especial preocupación entre los organismos de socorro.

El ingreso masivo de bañistas se registró a pesar de las alertas emitidas por la Capitanía del Puerto, debido a las condiciones climáticas adversas por fuertes vientos y oleajes.

Playas cerradas hasta nueva orden

Las playas permanecen cerradas oficialmente por las lluvias constantes, los vientos fuertes y el aumento del oleaje en el Golfo de Morrosquillo. Los organismos de socorro habían advertido previamente sobre el alto riesgo de accidentes y posibles emergencias en ese litoral, considerando la peligrosidad de la combinación de estos factores meteorológicos.

Ante el desacato generalizado, uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en los sectores afectados de la costa para retirar a las personas del agua y hacer cumplir la medida preventiva.

La intervención fue necesaria tras verificar que las advertencias no estaban siendo respetadas, poniendo en riesgo la integridad de los bañistas. Las autoridades mantienen la restricción de acceso mientras persistan las condiciones que motivaron el cierre, insistiendo en la importancia de acatar las disposiciones de seguridad para evitar tragedias.