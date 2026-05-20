Sucre define acciones para reforzar seguridad turística

Sincelejo

Con la mira puesta en la temporada de mitad de año y en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, autoridades de Sucre realizaron el primer comité de seguridad turística del año, un espacio de coordinación entre instituciones, Fuerza Pública y sector turístico.

Durante el encuentro se revisaron los principales riesgos en los municipios y se definieron acciones para mejorar la atención a visitantes y fortalecer el control en zonas de alta afluencia.

Representantes del sector coincidieron en la necesidad de un trabajo conjunto para responder a los retos del corredor turístico, especialmente en destinos como Coveñas.

Además, se acordó avanzar en apoyos técnicos para los municipios sede de las justas deportivas, con el fin de mejorar la seguridad y la preparación del territorio.

El balance deja compromisos para reforzar la presencia institucional y mejorar la coordinación de cara a las próximas temporadas turísticas.