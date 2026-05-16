Esta es la nueva ruta aérea que tiene el departamento de Sucre. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Sincelejo

La administración departamental informó que a las 11:45 a.m. del pasado 15 de mayo aterrizó en el aeropuerto Las Brujas de Corozal el vuelo procedente de Medellín de la aerolínea MoonFlights, “marcando oficialmente la apertura de la ruta aérea Medellín–Corozal, una conexión estratégica que fortalece la integración regional, impulsa el turismo y dinamiza la economía del departamento de Sucre”.

Tras lo expuesto, la gobernadora de Sucre, Lucy García, señaló que “esta ruta conecta a Antioquia con nuestro departamento; conecta oportunidades, cultura, turismo y progreso para nuestra gente”.

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¿Cómo operarán los vuelos?

Según lo informado, “los vuelos operarán los días, lunes y viernes, con salida desde Medellín hacia Corozal a las 8:00 de la mañana y retorno desde Corozal hacia Medellín a las 9:30 a.m., consolidándose como una alternativa que reduce significativamente los tiempos de desplazamiento entre ambas regiones y fortalece la conectividad aérea del Caribe”.

Por su parte, Óscar Sánchez Álvarez, director de Turismo de Antioquia, destacó que Sucre es uno de los destinos favoritos de los antioqueño. En ese sentido, indicó que “a los antioqueños nos encanta venir a Sucre por su folclor, su cultura, su gastronomía, sus playas y la calidez de su gente”.

La reactivación de esta ruta aérea se registra en el marco de la conmemoración de los 251 años de historia del municipio de Corozal, conocido como la “Perla de la Sabana”.