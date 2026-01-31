Juez de Sincelejo ordena prisión para implicado en caso de inducción a la prostitución de jóvenes

Impuesta medida de aseguramiento intramural a ciudadano capturado por el delito de inducción a la prostitución.

Sincelejo

Un juez de control de garantías decretó la medida de aseguramiento intramural, es decir, el ingreso a la cárcel, para Andrés Eduardo Rodríguez Gómez.

El procesado fue capturado por la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dentro de un proceso judicial por el delito de inducción a la prostitución, en el marco del compromiso institucional con la protección de la niñez y la adolescencia.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 1° de diciembre de 2021. De acuerdo con la investigación, el ciudadano aprovechaba la condición de vulnerabilidad de jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles supuestas mejores condiciones de vida con el único fin de inducirlas a la prostitución.

La acción coordinada entre la Policía y el CTI fue fundamental para lograr su captura bajo orden judicial y llevar el caso ante un juez.

Tres víctimas adolescentes

El proceso investigativo logró establecer un elemento probatorio clave: la existencia de tres víctimas adolescentes plenamente identificadas.

Esta identificación permitió fortalecer el acervo probatorio de manera contundente, lo que allanó el camino para la judicialización del presunto responsable y, finalmente, para que el juez dictara la medida privativa de la libertad como mecanismo de aseguramiento.

Con esta decisión judicial, que envía al implicado a la cárcel, se avanza en la judicialización de un delito que atenta contra la integridad de menores.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que los afecte. La prisión preventiva de Rodríguez Gómez marca un paso en la lucha contra la explotación de personas en condición de vulnerabilidad.