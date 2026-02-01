Gobernadora de Sucre pide a la Fiscalía supervisar proyectos claves en la subregión de La Mojana

Montería

Durante la inauguración del Centro de Atención número 15 de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en el municipio de Sucre, Sucre, la gobernadora del departamento, Lucy García, realizó un llamado directo a la entidad para que asuma un rol activo en la supervisión de proyectos de desarrollo regional.

En un acto que también contó con la presencia de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mandataria departamental extendió una invitación formal para un “acompañamiento permanente y especial a los procesos que se adelantan en La Mojana y en el municipio de Sucre Sucre”.

La petición se enmarca en la búsqueda de garantías institucionales para obras de alto impacto, como la vía El Cauchal - Sucre, un proyecto gestionado desde el territorio y contratado por un valor cercano a los 138 mil millones de pesos a través de Findeter.

Una iniciativa con dificultades

La gobernadora García explicó que esta iniciativa ha enfrentado dificultades debido a decisiones adoptadas “desde Bogotá, sin la comprensión plena del territorio”, lo que ha generado desacuerdos con comunidades y autoridades locales.

Por ello, consideró crucial la presencia de la Fiscalía como un actor que aporte transparencia y legitimidad.

“Desde Sucre, Sucre hacemos una invitación respetuosa a la Fiscalía General de la Nación para que acompañe de manera especial los procesos que son vitales para La Mojana”, afirmó la gobernadora durante su intervención.

Añadió que cuando las instituciones trabajan unidas, se sustituye “la soledad que condenó al Macondo, por presencia del Estado y oportunidades”.

Este acompañamiento fiscal se suma a las gestiones ya iniciadas por su administración con otros órganos de control, como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, para revisar de forma integral las intervenciones en la subregión.

Centro de atención para Sucre, Sucre

La inauguración del centro, único en su tipo dentro del departamento, simboliza una ampliación de la capacidad investigativa y de atención a la ciudadanía en una zona de histórica lejanía de los grandes centros de poder.

Tras la ceremonia, la gobernadora lideró una visita de campo a la obra de pavimentación que conecta el casco urbano de Sucre con el sector de El Cauchal, donde enfatizó la necesidad de mantener un ritmo de trabajo constante durante los meses de febrero y marzo para aprovechar la temporada seca.

Con este nuevo espacio, la Fiscalía fortalece su presencia institucional en el territorio. Lucy García finalizó destacando que la apertura representa una oportunidad concreta para que el Estado, en toda su dimensión, “acompañe, vigile y respalde los proyectos que buscan transformar de manera estructural a La Mojana y a Sucre Sucre”, siempre priorizando el diálogo directo con las comunidades.