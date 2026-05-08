Los ancestros libaneses que emparentan a Iván Cepeda con Shakira

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Sincelejo

Un libro escrito hace más de 20 años, por descendientes libaneses, revela los vínculos familiares entre el senador y candidato presidencial Iván Cepeda y la cantante Shakira y otros actores políticos que, incluso, son contradictores de quien lidera las encuestas presidenciales.

El libro se llama Una familia libanesa en Colombia y su autor es Fernando Dajer Chadid, un abogado sincelejano, de 76 años, hermano del exsenador y exministro Gustavo Dajer Chadid, que descienden de los primeros libaneses que llegaron a Colombia provenientes de la ciudad libanesa de Tanaurine.

La publicación, de la cual se han escrito dos ediciones, relata la historia de los descendientes de Tannus (Antonio) Chadid Harb y Sade Raide, provenientes de esa localidad, y la de sus 8 hijos, 5 hombres y tres mujeres que migraron hacia Sudamérica a finales del siglo XIX, entre 1890 y 1895.

Muchos de ellos y sus descendientes se establecieron en Sincelejo, donde echaron raíces; de ellos desciende la abuela de Shakira, Isabel Chadid Baizer, casada con Alberto Mebarak Spath.

Isabel Chadid Baizer fue madre de William Mebarak Chadid, padre de Shakira.

Uno de los 8 hijos del matrimonio Chadid-Raide fue Juan Chadid Raide, abuelo de Yira Castro Chadid, madre de Iván Cepeda Castro, por lo que el político y la artista son primos de cuarta generación.

El prólogo de la primera edición lo escribió Juan Gossain Abdala, donde cuenta cómo uno de los Chadid, de Sincelejo, fue quien le aconsejó incursionar en el periodismo en El Espectador.

La segunda edición, que, según fuentes familiares consultadas por Caracol Radio, fue financiada por Shakira, y donde ella escribe un agradecimiento al autor, fue prologada por Wiliam Mebarak Chadid, padre de Shakira.

La conexión se da a través de bisabuelos Pedro Chadid Raide, antepasado de Shakira por la línea paterna, y Juan Chadid Raide, bisabuelo materno de Iván Cepeda. Se trata de un parentesco lejano, común en familias numerosas de esa época.

La política

Pocos lo saben, pero detrás de sus fuertes diferencias públicas, Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia de Colombia, también comparte lazos familiares con María del Rosario Guerra, jefe de campaña de su rival política Paloma Valencia, con quien también comparte un sorprendente vínculo de origen.

Sus familias descienden de la misma raíz libanesa que llegó a la Costa Caribe hace más de cien años. Juan Chadid Raide, bisabuelo de Cepeda, era primo de Antonio Guerra Chadid, abuelo de María del Rosario Guerra de la Espriella.

Es decir, ambos provienen de ramas familiares emparentadas, unidas por la historia migratoria que moldeó a tantas familias del Caribe, algunas de las cuales tuvieron su asiento en Sincelejo. Según expertos en genealogía, son primos cuartos.

Caracol Radio consultó a familiares, quienes confirmaron la existencia de estos lazos sin entrar en detalles.

Iván Cepeda no respondió a la consulta y María del Rosario Guerra, también descendiente de la familia Chadid y hoy rival política, dijo desconocer el tema, los hermanos de esta última, José y Antonio Guerra de la Espriella, no contestaron al ser consultados.

El agradecimiento al autor del libro por parte de Shakira

Según fuentes familiares consultadas por Caracol Radio, la segunda edición del libro Una familia libanesa en Colombia, al cual tuvo acceso Caracol Radio, escrita en 2003, fue financiada por la famosa cantante.

“Quiero agradecer a Fernando Dajer Chadid el esfuerzo que ha realizado para la publicación del libro UNA FAMILIA LIBANESA EN COLOMBIA, en su segunda edición. Fernando ha cumplido un trabajo meritorio de investigación de nuestros orígenes paternos, que se remontan al lejano Líbano, país pequeño en territorio, pero grande en cultura y civilización. Felicitaciones, sinceramente”, escribió Shakira desde Miami el 3 de febrero de 2003 y tal cual aparece en el libro.

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Este libro, de 194 páginas, en sus dos ediciones ha sido distribuido entre descendientes libaneses establecidos en Colombia, confirman fuentes familiares a Caracol Radio.

Una familia libanesa en Colombia aborda los antepasados fenicios de los Chadid Raide, destaca los logros en Colombia de muchos de sus descendientes, incluida la presidencia del país alcanzada por Julio César Turbay Ayala, y otros logros en diferentes ámbitos de la vida pública de Colombia, como los éxitos de Shakira, quien es citada en entrevista con el autor del libro, Fernando Dajer Chadid.

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