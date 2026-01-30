Alertan por fuerte oleaje y vientos en el Golfo de Morrosquillo

Sincelejo

La Capitanía de Puerto de Coveñas emitió una actualización sobre las condiciones meteomarinas en el litoral Caribe, donde actualmente confluyen un sistema de alta presión al noroeste de las Bahamas y una baja presión ligada a la vaguada monzónica.

Esta interacción está generando vientos entre 33 y 51 km/h y oleaje de 1,5 a 3 metros en diferentes sectores del Caribe colombiano.

Según la autoridad marítima, estas condiciones se mantendrán durante las próximas 72 horas, con vientos que podrían alcanzar 52 km/h y olas de hasta 3 metros, especialmente en áreas del Caribe centro, sur e islas.

Para los litorales de Sucre y Córdoba se proyecta un aumento significativo en la altura de las olas, lo que obliga a extremar cuidados tanto en actividades recreativas y deportivas en playas, como en las labores de pesca artesanal.

La Capitanía pidió a los pescadores revisar con anticipación los reportes antes de zarpar, sobre todo entre el 2 y el 6 de febrero, cuando se espera un ascenso mayor en los vientos y el oleaje debido a un frente frío proveniente del Golfo de México.

La autoridad recordó a la comunidad que puede consultar los reportes diarios a través de los canales oficiales de Dimar, incluido el canal VHF Marino 16 y la página del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH).