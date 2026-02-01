Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic y es campeón por primera vez del Abierto de Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) / Clive Brunskill

¡El heredero al trono ha hecho historia! Carlos Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia 2026, luego de vencer en un apasionante duelo al mítico Novak Djokovic con parciales 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

La perla española de 22 años consiguió el único Grand Slam que le hacía falta y con ello se convirtió en el tenista más joven de la historia en conquistar las cuatro grandes.

Histórica victoria para Carlos Alcaraz en Australia

Alcaraz, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, se convierte además en el más joven en triunfar en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade este éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

Vea acá el punto del título para Carlos Alcaraz

Alcaraz y Djokovic, una pelea para la historia

Una derecha en busca de la igualada que se marchó fuera, por el fondo, dilapidó las opciones de Djokovic, el más veterano, en la final de mayor diferencia de edad, y elevó a la gloria al jugador español, que, con 22 años y 272 días, se erigió en el más precoz en obtener tanto éxito.

Con Rafael Nadal como testigo, como gran apoyo, el murciano sacó adelante una final histórica en la que fue de menos a más. La que empezó en manos de la experiencia de su adversario y que volteó con un toque de madurez, de solvencia y de talento.

Después de una dura batalla contra el alemán Alexander Zverev, Alcaraz se puso a tono y se apuntó el quinto triunfo sobre Djokovic en diez enfrentamientos. Fue la revancha del año pasado, cuando el balcánico, en cuartos de final, dejó fuera de concurso al español. No ha dejado pasar por alto esta ocasión al mago Alcaraz, que logró el éxito que ansiaba.

Una extraordinaria puesta en escena de Novak Djokovic puso la final patas arriba. El ganador de veinticuatro Grand Slam, el mejor de siempre, rozó la perfección ante un rival que dio la sensación de acusar cierta presión y sin soluciones ante el nivel del serbio, que recordó al de sus mejores tiempos.

Ni rastro de esos 38 años y 255 días que sitúa al jugador de Belgrado como el de más edad en disputar la final del primer grande del curso y el segundo en las historia de los Grand Slam, solo por detrás del australiano Ken Rosewall.