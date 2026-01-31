Camila Osorio hizo historia en el tenis tras coronarse campeona en el Abierto de Filipinas 2026

Señales de recuperación en el tenis para María Camila Osorio. La cucuteña se quedó con el título del Abierto de Filipina en el Rizal Memorial Tenis Center tras vencer en la final a la croata Donna Vekic por parciales de 2-6, 6-3 y 7-5.

La cucuteña sacó su potencial característico para remontar, pues se fue perdiendo el primer set por 2-6, pero esto terminó siendo gasolina para luego imponerse con contundencia en la segunda manga, en la que ganó 6-3.

El último set fue clave y también la manera como se lo quedó. Osorio rompió el servicio de su oponente con una gran jugada para poner el juego 5-4 y, a pesar de que no pudo mantener el quiebre, se acercó a la victoria con un break más en el 6-5 y selló la victoria con un ace tras 2 horas 32 minutos.

Camila Osorio hizo historia en Filipinas

El nombre de la colombiana quedará en la historia de esta competición, pues se proclamó como la campeona de la primera versión, luego de haber anunciado el torneo el pasado septiembre de 2025.

Asimismo, es el primer título por fuera del país para la tenista de 24 años y el primero bajo el circuito femenino 125, en pista dura. Los anteriores fueron tres en el WTA 250 de Bogotá, en la Copa Colsanitas, en los años 2021, 2024 y 2025.

En el palmarés de Osorio también figura el Abierto de los Estados Unidos Júnior 2019, imponiéndose en la final a la estadounidense Alexandra Yepifanova.

María Camila logró su primer título del 2026 y se mantendrá en el top 100 del ranking WTA, pues se espera que pase del puesto 84 al 80.

Vale la pena mencionar que la raqueta número uno de colombia es Emiliana Arango, quien se ubica en la casilla 46.