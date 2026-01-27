Ciclista colombiano que le dio la vuelta al mundo por llanto desconsolado, fue suspendido por dopaje

En septiembre de 2019, Germán Darío Gómez se volvió viral por quedar al lado de la carretera con su bicicleta destruida y el llanto desconsolado en el Mundial de Ciclismo que se disputó en Yorkshire, Inglaterra. El carro de asistencia de la Selección Colombia no llegó a tiempo y el pedalista frustró sus oportunidades en la prueba de la categoría sub 23.

Noticias| El Mundial de Ciclismo que se está llevando a cabo en Yorkshire, Inglaterra, durante la prueba de ruta Sub-23, el colombiano Germán Darío Gómez, sufrió una avería con su bicilieta y el carro que debía asistirlo nunca llegó. pic.twitter.com/wMeqmxboly — LA RAZÓN TV (@LaRazonTv) September 26, 2019

Pero este martes 27 de enero, se conoció que Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta) ha sido suspendido por la UCI de manera “provisional obligatoria” a consecuencia de un resultado analítico adverso en un control fuera de competición efectuado el 28 de diciembre de 2025, según anunció este martes el equipo de categoría UCI Pro Team.

A consecuencia de este resultado, y ante una posible infracción de las normas antidopaje, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha impuesto al corredor colombiano nacido hace 24 años en Betulia (oeste del país) una suspensión provisional obligatoria con efecto inmediato.

“En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta. En cumplimiento de esta política y de la decisión de la UCI, también hemos suspendido el contrato del ciclista, quien será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento”, refleja la formación.

El Polti VisitMalta reafirma su “firme compromiso con el ciclismo limpio” y se refiere a “seguir colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Nuestro equipo siempre defenderá los valores del deporte limpio y la integridad en el ciclismo”.

En desarrollo...