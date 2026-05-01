Alejandro Gutiérrez rumbo a Dakar 2026: el salto colombiano celebra una nueva figura olímpica juveni

El deporte ecuestre colombiano suma una nueva razón para ilusionarse. Alejandro Gutiérrez confirmó su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en la modalidad de salto individual, consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes de esta disciplina en el país. La clasificación fue respaldada por la Federación Ecuestre de Colombia y el Comité Olímpico Colombiano, lo que representa un paso determinante en su proyección internacional.

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El cupo olímpico llegó gracias a su destacada actuación en el FEI Jumping Challenge 2025, certamen en el que logró resultados consistentes que le permitieron asegurar la plaza para Colombia. Este rendimiento no solo evidencia su regularidad en competencia, sino también su capacidad para medirse ante jinetes de alto nivel en el ámbito internacional.

A este logro se suma su reciente triunfo en el WEC Ocala Winter 2026, disputado en Estados Unidos, donde se quedó con el primer lugar en una prueba de 1.35 metros. Actualmente, Gutiérrez compite junto a su yegua Brienne, binomio con el que ha mostrado una evolución notable en escenarios internacionales, fortaleciendo su rendimiento en pruebas de exigencia técnica.

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En el plano nacional, su trayectoria también ha sido sobresaliente. El joven jinete ha conquistado el Small Tour en 2024 y el Medium Tour en 2025, además de acumular triunfos en competencias reconocidas como el Clásico Delipavo, GTC Cali, GTC Medellín, GTC Bacatá y Guaymaral. Estos resultados reflejan un proceso deportivo sólido que lo ha llevado a posicionarse entre los mejores exponentes juveniles del país.

Uno de los hitos más importantes de su carrera se dio en los Juegos Juveniles 2024, donde obtuvo la medalla de oro tras completar un recorrido perfecto junto a su caballo Charly GLB, sin registrar faltas. Este logro reafirmó su condición de promesa del salto ecuestre colombiano y marcó un punto de inflexión en su desarrollo competitivo.

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“Clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud es un sueño que representa años de trabajo, disciplina y pasión. Es una oportunidad para representar a Colombia y seguir creciendo como deportista en el escenario internacional”, expresó Gutiérrez tras confirmarse su participación.