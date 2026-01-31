Final Australia Open: Alcaraz vs. Djokovic historial, fecha, hora y cómo ver en Colombia en vivo
Esta será la quinta final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.
Luego de dos semanas de tenis de máximo nivel, el abierto de Australia entró en la recta final. El primer Grand Slam del año ha sido testigo de actuaciones individuales extraordinarias, destacando a los 4 mejores del ranking ATP, quienes alcanzaron las semifinales por primera vez desde el 2013.
Lea también: Carlos Alcaraz vence a Alexander Zverev en la semifinal más larga del Abierto de Australia
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se impusieron a sus rivales en las semifinales y ahora chocan en un encuentro del más alto nivel por el título.
¿Cuándo es la final del Abierto de Australia 2026?
La gran final de Australia se jugará el domingo primero de febrero a las 3:30 de la mañana en el Rod Laver Arena.
¿En dónde ver la gran final del Abierto de Australia 2026 en Colombia?
ESPN y Disney+ transmitirán la final y su premiación para Colombia. Sin embargo, usted podrá revisar todos los detalles a través de la página web de Caracol Radio.
Historial entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz
- Victoria de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open 2025 ante Novak Djokovic (8-4, 7-6(4), 6-2).
- Victoria de Novak Djokovic en los cuartos de final del Australian Open 2025 ante Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-3, 6-4).
- Victoria de Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Carlos Alcaraz (7-6(3), 7-6(2)).
- Victoria de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon 2024 ante Novak Djokovic (6-2, 6-2, 7-6(4)).
- Victoria de Novak Djokovic en las semifinales de las ATP Finals 2023 ante Carlos Alcaraz (6-3 y 6-2).
- Victoria de Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 ante Carlos Alcaraz (5-7, 7-6(7), 7-6(4)).
- Victoria de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon 2023 ante Novak Djokovic (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4).
- Victoria de Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros 2023 ante Carlos Alcaraz (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1).
- Victoria de Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2022 ante Novak Djokovic (6-7(5), 7-5 y 7-6(5)).
Este breve resumen de partidos muestra una tendencia ganadora a favor de Novak Djokovic con 5 victorias a 4 del español.
Resultado de las semifinales del Australian Open
Las semifinales mostraron quizá los dos mejores partidos de todo el torneo, iniciando con Carlos Alcaraz quien se clasificó por primera vez a un final del Abierto de Australia, el español derrotó en cinco sets al alemán y numero 3 del mundo, Alexander Zverev.
Pese a que Alcaraz se quedó con los dos primeros sets y encarrilaba una victoria sin mayor esfuerzo, Zverev se recompuso y se quedó con el tercer y cuarto set.
Luego de cinco horas y 27 minutos, calambres, polémicas y acusaciones, Alcaraz salió victorioso de la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.
Por otra parte, Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en otra semifinal de cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).
Le puede interesar: Novak Djokovic logra la hazaña y regresa a una final del Abierto de Australia a sus 38 años
El máximo ganador de Grand Slam se impuso en una actuación que quedará para los libros del deporte ante el italiano. Con este triunfo, Djokovic se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en disputar una final individual de Grand Slam con 38 años o más.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles