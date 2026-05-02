Sebastián Montoya y su deseo de estar en la F1: “Si ellos pueden, ¿Yo por qué no?"

El piloto colombiano Sebastián Montoya aseguró, en una entrevista con EFE, que afronta el reinicio de la temporada de Fórmula 2 con ambición de victoria, aunque con un enfoque centrado en “maximizar” el rendimiento en una categoría que definió como “muy variada y apretada”.

“Estoy muy emocionado de volver a correr y de estar en Miami, lo que queremos es ganar porque para eso trabajamos, pero siendo realistas lo importante es maximizar lo que tenemos y entender qué hicimos bien”, afirmó el piloto colombiano, de 21 años.

El corredor, hijo del también piloto colombiano Juan Pablo Montoya, explicó que, pese a resultados irregulares, el inicio de temporada dejó señales positivas en ritmo y clasificación.

En Australia, mencionó, que el equipo mostró velocidad suficiente para pelear por la ‘pole’, lo que refuerza su confianza con vistas a las próximas carreras.

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Montoya subrayó que el objetivo inmediato es arrancar con solidez una fase exigente del calendario, con varias competencias consecutivas antes del tramo europeo, un periodo que considera determinante para encaminar el campeonato.

Correr en Miami, ciudad estadounidense donde creció, tiene un significado especial para él, aunque insiste en mantener el enfoque competitivo. Para el piloto, la prioridad es repetir el rendimiento independientemente del escenario.

Montoya también destacó su evolución tras un año de aprendizaje en la categoría, tanto en lo técnico como en lo personal, al tener que gestionar una temporada larga y exigente en lo físico y mental.

“Sé que puedo ganar y siento que somos de los más fuertes en la grilla, pero también he aprendido que no todo depende de uno; por eso el objetivo es terminar el año sabiendo que hicimos todo lo posible”, señaló.

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El piloto reconoció que uno de sus principales retos es reforzar la confianza en su trabajo, en una categoría donde los márgenes son mínimos y cualquier error puede costar posiciones.

Sobre el monoplaza, explicó que el equipo ha introducido cambios para elevar el techo de rendimiento, un proceso que requiere adaptación y que puede generar cierta irregularidad mientras se ajustan a las nuevas configuraciones.

“El año pasado teníamos buen nivel, pero ahora buscamos subir ese techo y también el mínimo, aunque cuando haces cambios grandes necesitas tiempo para entenderlos”, detalló.

Con la mirada puesta en la Fórmula 1, Montoya se mostró convencido de que tiene el nivel para dar el salto y competir al más alto nivel.

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“Si ellos pueden, ¿yo por qué no? Creo que puedo estar ahí y dar una pelea muy buena cuando llegue la oportunidad”, afirmó.

El colombiano también valoró el crecimiento del talento joven y el impulso de los pilotos latinoamericanos, un contexto que, a su juicio, eleva la competitividad y la visibilidad de la región.