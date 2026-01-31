Yelena Rybákina tumba a la número uno y es campeona del Australian Open

Melbourne (Australia). La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos.

En un duelo de máxima exigencia entre dos de las jugadoras más potentes del circuito, Rybakina volvió a marcar diferencias gracias a su frialdad en los momentos decisivos. Supo resistir un inicio adverso en el tercer set, levantó un break en contra y terminó imponiendo la solidez de su servicio y la profundidad de sus golpes ante una Sabalenka que llegó a dominar por momentos, pero no logró sostener la ventaja.

A moment Elena Rybakina will never forget 🤩#AO26



pic.twitter.com/3kH0BH9UXK — wta (@WTA) January 31, 2026

El partido confirmó la igualdad existente entre ambas y supuso un giro respecto a la final de Melbourne 2023, cuando la victoria había caído del lado de la bielorrusa. Sabalenka, campeona en Australia en 2023 y 2024, mostró su habitual potencia, aunque volvió a pagar caro la gestión emocional en los instantes clave del encuentro.

El primer set fue un reflejo de esa paridad, con estadísticas que no explicaron del todo lo ocurrido. Rybakina tuvo un bajo porcentaje de primeros servicios, pero aprovechó los errores de una Sabalenka demasiado precipitada, especialmente al resto, donde la kazaja supo proteger su segundo saque con inteligencia.

La reacción de la número uno llegó en el segundo parcial, mejorando notablemente con el servicio y sin conceder opciones de quiebre. Sin embargo, en el set definitivo, Rybakina volvió a imponer su temple. Tras quedar 1-3 abajo, recuperó terreno, cambió la dinámica del partido y cerró el encuentro con la autoridad de una jugadora acostumbrada a rendir en escenarios grandes.

Con este título, Elena Rybakina sumó su segundo Grand Slam y reafirmó su lugar entre la élite del tenis femenino. Nacida en Moscú y representante de Kazajistán desde 2018, la campeona es reconocida por uno de los servicios más potentes del circuito y por una frialdad competitiva que volvió a marcar la diferencia en una final de máxima presión en Melbourne.