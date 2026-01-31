Tabla de posiciones Bundesliga: así queda luego de que Luis Díaz salvara el empate del Bayern Múnich / Getty Images

Bayern Múnich sumó su segundo partido consecutivo sin ganar en la Bundesliga. El equipo bávaro no pasó del empate a dos tantos (2-2) con Hamburgo, durante el partido disputado este sábado 31 de enero en el Volksparkstadion.

Fábio Vieira (34′) y Luka Vušković (53′) se encargaron de sellar las anotaciones dle conjunto local, mientras que la paridad bávara llegó por cuenta de Harry Kane (42′) y Luis Díaz (46′), que le puso fin a una racha de cinco partidos sin anotar.

Con este empate, el Bayern llegó a 52 puntos y si bien se mantendrá como líder del campeonato alemán, la distancia de 9 unidades del Borussia Dortmund podría disminuir, siempre y cuando este equpo derrote al Heidenheim en el cierre de la fecha 20.

Resultados de la jornada 20 en Bundesliga

Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

Colonia 1-0 Wolfsburgo

Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Levrkusen

Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach

Hoffenheim 3-1 Unión Berlín

Augsburgo 2-1 St. Pauli

RB Leipzig 1-2 Mainz

Tabla de posiciones de la Bundesliga

Partidos pendientes de la jornada 20 en Bundesliga

Stuttgart vs Friburgo - (1/2, 9:30 AM)

Borussia Dortmund vs Heidenheim - (1/2, 11:30 AM)

