Tabla de posiciones Bundesliga: así queda luego de que Luis Díaz salvara el empate del Bayern Múnich
El equipo de Vincent Kompany ganó solo uno de sus últimos tres partidos ligueros.
Bayern Múnich sumó su segundo partido consecutivo sin ganar en la Bundesliga. El equipo bávaro no pasó del empate a dos tantos (2-2) con Hamburgo, durante el partido disputado este sábado 31 de enero en el Volksparkstadion.
Fábio Vieira (34′) y Luka Vušković (53′) se encargaron de sellar las anotaciones dle conjunto local, mientras que la paridad bávara llegó por cuenta de Harry Kane (42′) y Luis Díaz (46′), que le puso fin a una racha de cinco partidos sin anotar.
Con este empate, el Bayern llegó a 52 puntos y si bien se mantendrá como líder del campeonato alemán, la distancia de 9 unidades del Borussia Dortmund podría disminuir, siempre y cuando este equpo derrote al Heidenheim en el cierre de la fecha 20.
Resultados de la jornada 20 en Bundesliga
- Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
- Colonia 1-0 Wolfsburgo
- Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Levrkusen
- Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach
- Hoffenheim 3-1 Unión Berlín
- Augsburgo 2-1 St. Pauli
- RB Leipzig 1-2 Mainz
Tabla de posiciones de la Bundesliga
Partidos pendientes de la jornada 20 en Bundesliga
- Stuttgart vs Friburgo - (1/2, 9:30 AM)
- Borussia Dortmund vs Heidenheim - (1/2, 11:30 AM)
