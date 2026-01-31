Fútbol

Luis Díaz vuelve al gol HOY en Hamburgo vs Bayern Múnich por la Bundesliga: véalo acá

El atacante colombiano le puso fin a una racha de tres partidos ligueros sin anotar.

Luis Díaz vuelve al gol HOY en Hamburgo vs Bayern Múnich por la Bundesliga: véalo acá. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Luis Díaz vuelve al gol HOY en Hamburgo vs Bayern Múnich por la Bundesliga: véalo acá. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / Stuart Franklin

Y un día, Luis Díaz regresó al gol. Este sábado 31 de enero, el atacante colombino le puso fin a su sequía y anotó en el partidazo que protagonizaron Hamburgo y Bayern Múnich en el Volksparkstadion.

REPASE ACÁ EL PARTIDO DE LUIS DÍAZ DURANTE EL HAMBURGO VS BAYERN MÚNICH

Vale aclarar que Lucho no fue inicialista en el equipo de Vincent Kompany, razón por la que tuvo que ver desde el banquilla el tanto desde el punto penal de Fábio Vieira (34′) para el elenco local y la igualdad parcial conseguida por su compañero Harry Kane (42′).

Así las cosas, Díaz ingreso de cara al arranque de la segunda mitad. Recién transcurridos unos segundos del complemento, Michael Olise filtró un balón espectacular entre líneas, el cual fue capitalizado brillantemente por el guajiro.

Vea el gol de Luis Díaz en Hamburgo vs Bayern Múnich

Luis Díaz volvió al gol luego de cinco partidos, tres contando únicamente los correspondientes a Bundesliga. Asimismo se trata de su decimoquinta anotación en lo corrido de la temporada 2025-26.

Ahora bien, la alegría fue efímera, pues siete minutos después de lo anterior, es decir al 53′, apareció Luka Vušković con un certero cabezazo para sellar el 2-2 transitorio.

En desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad