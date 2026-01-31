Luis Díaz vuelve al gol HOY en Hamburgo vs Bayern Múnich por la Bundesliga: véalo acá. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / Stuart Franklin

Y un día, Luis Díaz regresó al gol. Este sábado 31 de enero, el atacante colombino le puso fin a su sequía y anotó en el partidazo que protagonizaron Hamburgo y Bayern Múnich en el Volksparkstadion.

Vale aclarar que Lucho no fue inicialista en el equipo de Vincent Kompany, razón por la que tuvo que ver desde el banquilla el tanto desde el punto penal de Fábio Vieira (34′) para el elenco local y la igualdad parcial conseguida por su compañero Harry Kane (42′).

Así las cosas, Díaz ingreso de cara al arranque de la segunda mitad. Recién transcurridos unos segundos del complemento, Michael Olise filtró un balón espectacular entre líneas, el cual fue capitalizado brillantemente por el guajiro.

Vea el gol de Luis Díaz en Hamburgo vs Bayern Múnich

¡LUCHO QUERIDO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡JUGADÓN DEL BAYERN MUNICH PARA DÁRSELO VUELTA AL HAMBURGO DE LA MANO DE LUIS DÍAZ!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cA4ld6MrqK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026

Luis Díaz volvió al gol luego de cinco partidos, tres contando únicamente los correspondientes a Bundesliga. Asimismo se trata de su decimoquinta anotación en lo corrido de la temporada 2025-26.

Ahora bien, la alegría fue efímera, pues siete minutos después de lo anterior, es decir al 53′, apareció Luka Vušković con un certero cabezazo para sellar el 2-2 transitorio.

En desarrollo...