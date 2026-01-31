Luis Díaz volvió al gol y así queda la tabla de máximos anotadores de la Bundesliga

Fútbol

Luis Díaz volvió al gol este sábado 31 de enero, durante el empate a dos tantos (2-2) entre Hamburgo y Bayern Múnich en la jornada 20 de la Bundesliga.

Aunque Lucho no fue titular en el once de Vincent Kompany, su impacto en el equipo de cara a la segunda parte fue inmediato. Un espectacular pase filtrado de Michael Olise llegó a los pies del guajiro, que definió cruzado dentro del área para el 1-2 parcial.

Decimoquinta anotación en lo corrido de la temporada y la número diez contando únicamente el campeonato alemán. Asimismo, Díaz le puso fin a una racha de cinco partidos (contando todas las competencias) sin anotar.

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Pos.FutbolistaGolesPartidos
1.Harry Kane22Bayern Múnich
2.Denis Undav11Stuttgart
3.Luis Díaz10Bayern Múnich
4.Michael Olise10Bayern Múnich
5.Haris Tabaković10B. Monchengladbach

Rendimiento destacado de Lucho, que acumula 10 tantos en su cuenta personal y 9 asistencias, lo que da un total de 19 participaciones directas de gol en su primera temporada con el Bayern Múnich.

La próxima salida del cuadro bávaro será el domingo 8 de febrero contra Hoffenheim en el Allianz Arena (11:30 de la mañana).

