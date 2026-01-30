Prensa de Barcelona cataloga a Luis Díaz como candidato al Balón de Oro 2026

“Comparando los tres, Rashford destaca por potencia y llegada. Luis Díaz combina ambas virtudes con mayor equilibrio. En trabajo colectivo, Díaz marca la diferencia”, describió hace poco el diario de Barcelona Mundo Deportivo sobre lo que ha hecho el colombiano en el Bayern Múnich.

El guajiro fue un opcionado para llegar al Barcelona en el mercado de verano, pero el conjunto alemán se adelantó y fue el que terminó quedandonse con sus servicios. Para competir la zona del extremo izquierdo llegó el inglés Marcus Rashford al cuadro catalán, quien ha sido determinante en algunos juegos, pero no iguala los números de Luis Díaz.

Luis Díaz, el "Balón de Oro entre las sombras"

Luego del partido del Bayern ante PSV por la Champions League, en el que Díaz dio una asistencia y volvió a mostrar su calidad, el medio Sport dedicó una nota a su gran rendimiento y lo candidatizó al Balón de Oro 2026.

“Las luces en el Bayern Múnich se las suele llevar Harry Kane. No es para menos: el inglés siempre ha sido letal de cara a portería, y sus números así lo confirman", comienzan detallando en la publicación, resaltando al inglés. Pero luego, destacan la ardua y silenciosa labor que hace Díaz en el equipo bávaro.

“Pero la fórmula mágica en ataque de Vincent Kompany no se basa solo en el excelso nivel goleador de Harry: también necesita alguien que le surta de asistencias. Entonces aparece Luis Díaz", añaden sobre el guajiro.

Luego recalcan la contribución de gol que ha tenido Lucho, que ha sido de 26 (14 goles y 12 asistencias) en 28 partidos disputados, para candidatizarlo al Balón de Oro de la temporada.

“El colombiano no es partidario de los focos, de ser el centro de atención o de llevarse las portadas. Su trabajo es mucho más silencioso, en las sombras, pero con nivel para presentar candidatura de cara al Balón de Oro. ¿Por qué no?... Los bávaros son, como no podía ser de otra manera, firmes candidatos al título.Y Luis Díaz, a su vez, tiene todo para empezar a brillar con los títulos individuales“, concluyen.

No es la primera vez que desde la prensa internacional postulan al extremo de 29 años como un asirante al Balón de Oro, pues en diciembre el portal Goal lo puso en el octavo puesto del top 10 de candidatos de la temporada. Además, aseguraron que había sido el mejor fichaje del mercado en Europa.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Lucho va por su partido número 29 defendiendo los colores del Bayern Múnich. Será este sábado 31 de enero cuando visite al Hamburgo por la fecha 20 del torneo, en el que buscará volver a ganar luego de perder el invicto el pasado fin de semana contra el Augsburgo.