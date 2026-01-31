“¿Quién manda aquí?”: el nuevo libro de Javier Moreno

Javier Moreno ha sido en dos oportunidades director de El País, fue director de El País América y es una de las voces más importantes del periodismo iberoamericano. Su más reciente libro “¿Quién manda aquí?: La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina”, es una conversación con siete expresidentes de América Latina: Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Lea también: ¿Cómo está la seguridad aérea en Colombia?

Moreno, en entrevista con Diana Calderón previo a su presentación en el Hay Festival de Cartagena de Indias asegura que la impotencia de la acción de los países de la región, está asociado a un sistema deficiente, “creo que todo el mundo sabe que el sistema es deficiente y débil ante las corrupciones, porque vienen de muchos sectores como empresariales o la que viene de bandas organizadas del narcotráfico. No es ceguera, entonces puede ser incapacidad para resolver el problema”. Agrega que o se es cómplice o se es imponente, “a través del libro intento demostrar que es impotencia porque sabiendo lo que saben no disponen de justicia, sistemas policiales o de inteligencia para hacerle frente al desastre de la corrupción”.

Le puede interesar: Consultas, tensiones políticas y encuentro Petro-Trump, ¿Cómo impactan en la contienda política?

Manifiesta que ese fenómeno está asociado de alguna manera a la debilidad del Estado en amplias zonas de América Latina, donde el Estado ha sido insuficiente, donde las fuerza violentas ocupan el territorio que el Estado no ocupa, “el narcotráfico o los narco gobiernos en territorio permanecen sobre el Estado, eso quiere decir que el Estado ha perdido tres funciones básicas: monopolio legítimo de la violencia, recaudación de impuestos y la impartición efectiva de justicia en amplias zonas”. Ante ese panorama, Moreno plantea preguntas como, “¿cuántos muertos? Las cifras de muertos, cuando uno las mira en perspectiva, son espeluznantes. Y llega un momento en el que uno tiene que preguntarse, ¿cuándo se produce un quiebre de la civilización? ¿Cuándo un país deja de ser civilizado? Lo que antes se podía llamar también, todo junto, la pérdida del control del territorio, el quiebre de civilización, el Estado fallido”. Ante ese interrogante, comenta casos como el de México, donde se habla de centenares de miles de muertos y todavía no se da el punto de quiere en el que el ciudadano común dice: “basta ya, esto no puede seguir así”.

Más información: ¿Cómo están financiando la campaña los aspirantes a la Presidencia?

Por otro lado, comentó que uno de los errores más comunes de la política y los presidentes cuando llegan al poder para enfrentar esos problemas de criminalidad, está asociado al hecho de darse cuenta de que los gobiernos no disponen de las herramientas necesarias para hacer lo que sebe hacer.

El peso del ejército y los militares

El libro también aborda cómo entender el poder y la influencia de los ejércitos en distintas partes de América Latina. Resalta casos como el de México, donde hay una prevalencia del Ejército con respecto a Brasil, “ambos tienen un ejército muy poderoso, es capaz de ejercer y marcar líneas frente al poder civil”. En el caso de Brasil manifiesta que algunos presidentes intentaron controlar al ejército y en última instancia han logrado tener cierto control, “pero en México y eso explica en parte el desastre, el ejército resulta impenetrable”. Frente a otros casos como el de Chile, asegura que este país ha tenido lo que se califica como un ejército aristocrático, que además, no dejó el poder después de la dictadura militar de Pinochet, por una revolución, por una sublevación, por una revolución democrática, sino mediante una transición pactada, y en ese pacto se incluyen muchos elementos de impunidad”. En esa medida manifiesta que el ejército chileno, durante muchos años gozó de unos privilegios, entre los que se contaba naturalmente, la no fiscalización absoluta por parte del Poder Civil.

Lea también: ¿Quién paga la política en Colombia?

El caso Colombia

Para el caso de la negociación en Colombia entre las Farc y el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, detalló que ese gobierno sí tuvo una visión clara de lo que quería hacer, “Yo creo que el presidente Santos sí sabía lo que necesitaba. Estuvo varios años como Ministro de Defensa, entonces sabía perfectamente lo que tenía, sabía perfectamente con lo que podía contar y con lo que no, y después de ocho años y el tiempo que se tomó como presidente, cuando decidió que era el momento adecuado y que en ese momento el equilibrio de poder entre el Estado y la guerrilla era el que le convenía, es cuando inició y culminó las negociaciones de paz”.

Escuche la entrevista completa: