Consultas, tensiones políticas y encuentro Petro-Trump, ¿Cómo impactan en la contienda política?

En Hora20 el análisis a las tensiones en política y los obstáculos que sortean algunas consultas que se realizarían en marzo. Una mirada a viabilidad de una consulta de centro, de los candidatos que quedarían vetados para la consulta de izquierda y de las tensiones en la derecha. Después, las palabras del presidente Petro que podrían impactar en el encuentro Trump-Petro de la próxima semana.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en Derecho, columnista y fundador de la Fundación para el Estado de Derecho, planteó que por ahora hay falta de claridad sobre la consulta de octubre del año pasado, “Iván Cepeda dice que la consulta de octubre fue interpartidista, pero había una condición suspensiva sobre la personería del Pacto, se habló de candidatos a presidencia en el tarjetón y eso inhabilitaría a Cepeda, en esa medida, creo que hay una violación al ordenamiento jurídico si Cepeda participa en la consulta de marzo”.

Sobre la consulta de centro, recordó que Fajardo decía que la consulta de centroderecha es de extremos, “cuando sabemos que no es así”. Sobre las tensiones en el uribismo, dijo que lo ocurrido con Cabal le da un tono de centroderecha a Paloma porque considera que se armó un populismo de derecha a la derecha.

Sobre la reunión de la próxima semana, destacó que el presidente Petro tiene interés personal de tener buena relación con EE. UU. “Pero al tiempo él quiere quedar como un líder antiimperialista y acepta la visa para ir a reunirse; al tiempo Trump le habla a la OTAN, a Venezuela, a republicanos, Pero a los dos les conviene ser ambiguos. Trump no puede quedar complaciente con Petro, pero tampoco puede quedar humillado por Petro. No creo que pase nada en la reunión”.

Lea también: ¿Cómo están financiando la campaña los aspirantes a la Presidencia?

Santiago Vargas, politólogo, doctor en Sociología y columnista en El Espectador, resaltó que hay una contradicción en la posición de la Registraduría porque le impide a Quintero participar en marzo porque participó en octubre, lo cual la haría la consulta interpartidista, un argumento que podría beneficiar a Cepeda para que se dé su participación en marzo. En esa medida, comentó que si Cepeda no participa, pierde empuje, pero si no participa, se fortalece la narrativa de bloqueo institucional que fortalece a la izquierda. Por otro lado, advirtió que esta es una oportunidad importante para regular e institucionalizar mecanismos de democracia y que se tengan reglas claras donde los sectores más amplios puedan participar.

En cuanto a la reunión entre Trump y Petro, advirtió que ambos tienen una similitud al ser pragmáticos, “pero ante las cámaras no lo son. Si hay cámaras de por medio Petro estará en problemas, pero entendiendo que Trump es un patán, hay que analizar cómo aproximarse”.

Le puede interesar: ¿Quién paga la política en Colombia?

Para Edison Bolaños, periodista y director de la revista Raya, la derecha se expone en unas consultas a que haya un acuerdo político interno en el Pacto Histórico y Cepeda llegue ungido con más de 3 millones de votos a la primera vuelta; “esa posibilidad está sobre la mesa y puede que en segunda vuelta se una la centroizquierda con figuras como Cristo, Clara López y Armitage. Sería una probable centroizquierda que le compita a la centroderecha en una segunda vuelta”.

Sobre el encuentro del martes, dijo que problema no es Petro, es Trump, “una parte de la extrema derecha colombiana ha visitado Washington con el ánimo de poner en contra esa relación Petro-Trump, ahora, puede que Petro se exponga a una humillación de los republicanos que están detrás de la política en el hemisferio, como Rubio, Díaz-Balart o Giménez”.

Argumentó que Trump tendrá una desventaja con Petro por el tema narcotráfico, “el Presidente conoce lo que pasa con el narcotráfico y sabe en manos de quien está el negocio; eso le da una ventaja”.

Más información: ¿Qué está pasando con la Cancillería y la diplomacia colombiana?

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que la consulta de la izquierda tiene menos sentido si se miden sin Cepeda, “es probable que candidaturas como la de Roy opten por una adhesión y puede que finalmente el Pacto decida que esos tropiezos para consolidarse como partido muestran animadversión del sistema político”. Sin embargo, advirtió que es altamente probable que el CNE le niegue a Cepeda la posibilidad de medirse en marzo.

Frente al papel de una figura como la de Roy Barreras, dijo que él nunca pierde, “así pierda la consulta o no haya consulta él gana en todos los escenarios. Si hay adhesión pues él ya hace parte de ese proceso y coalición de gobierno”. En cuanto a lo que pasa en el centro, comentó que hay una hipótesis de base del encuentro Fajardo-Claudia: “el que no está en consulta, está desaparecido. Muchos que no querían consulta ahora quieren aparecer”, en esa medida, resaltó que un escenario es el de la adhesión, “un acuerdo político: que Fajardo y Claudia vayan en dupla. Otro escenario es ir a una consulta de centro ellos dos y un tercero que no competiría; eso no se vería bien en algunos sectores”.