🔴EN VIVO | Hamburgo vs. Bayern Múnich: siga acá el partido de Luis Díaz por Bundesliga

<b>Bayern Múnich</b> visita este sábado 31 de enero a <b>Hamburgo </b>en el <b>estadio Volksparkstadion</b>, en partido correspondiente a la fecha 20 de la Bundesliga. El compromiso comenzará a las 12:30 p.m. (hora Colombia) y contará con la presencia de<b> Luis Díaz</b> desde el inicio, en un duelo clave para los bávaros tras su primera derrota en el campeonato.El conjunto dirigido por <b>Vincent Kompany</b> viene de <a href="https://caracol.com.co/2026/01/24/bayern-munich-de-luis-diaz-pierde-su-invicto-en-bundesliga-cae-con-augsburgo-y-asi-queda-la-tabla/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/24/bayern-munich-de-luis-diaz-pierde-su-invicto-en-bundesliga-cae-con-augsburgo-y-asi-queda-la-tabla/"><b>caer 2-1 en casa ante Augsburgo</b></a>, resultado que puso fin a un invicto de 19 jornadas. Pese a ello, Bayern se mantiene como líder del torneo con una ventaja de ocho puntos y conserva la mejor defensa de la liga, con apenas 16 goles recibidos. En condición de visitante, suma ocho victorias y buscará recuperar sensaciones lejos de Múnich.<b>Hamburgo</b>, por su parte, llega tras<b> igualar 0-0 el derbi ante St. Pauli y atraviesa un momento irregular.</b> El equipo ocupa la casilla 14 de la tabla, acumula cinco partidos sin ganar y se encuentra a cuatro puntos de la zona de descenso, aunque en casa ha logrado imponerse en cuatro de sus nueve presentaciones de la temporada.Le puede interesar: <a href="https://caracol.com.co/2026/01/30/prensa-de-barcelona-cataloga-a-luis-diaz-como-candidato-al-balon-de-oro-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/30/prensa-de-barcelona-cataloga-a-luis-diaz-como-candidato-al-balon-de-oro-2026/"><b>Prensa de Barcelona cataloga a Luis Díaz como candidato al Balón de Oro 2026</b></a>En la previa, <b>Kompany</b> destacó la dificultad del compromiso y la importancia del momento del curso.<b> “La preparación para este partido ha sido buena; son fuertes en casa. Espero un equipo que luche por los puntos y que sepa que ha comenzado una fase importante de la temporada”</b>, señaló el técnico, quien también aseguró que su equipo llega con confianza y entusiasmo.El último antecedente entre ambos favorece ampliamente al Bayern, que goleó 5-0 a Hamburgo el pasado 13 de septiembre, con anotaciones de Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane y el propio Luis Díaz.