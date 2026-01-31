Fútbol

🔴EN VIVO | Hamburgo vs. Bayern Múnich: siga acá el partido de Luis Díaz por Bundesliga

El colombiano busca volver al gol tras tres partidos sin anotar.

Eindhoven, Netherlands - January 28: Luis Diaz of FC Bayern Munchen dribbles with the ball during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between PSV Eindhoven and FC Bayern Munchen at PSV Stadion on January 28, 2026 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Wart Brinkerhof/Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

