Hay que preguntarnos cuánta vigilancia aguanta la democracia: Carissa Véliz

Véliz es una académica, profesora asociada de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificia, es filósofa, hispano-mexicana-británica, profesora asociada en la Universidad de Oxford. Autora del aclamado libro Privacidad es poder: datos, vigilancia y libertad en la era digital (Libro del Año para The Economist en 2020) y editora del Oxford Handbook of Digital Ethics. Desde Cartagena la académica alerta sobre lo que pasa actualmente con la inteligencia artificial, “la defino como el riesgo más grande para la democracia y como una oportunidad para ganar dinero. Es muy poco claro que con la IA incrementemos nuestro conocimiento. Por el contrario, estas herramientas suelen inventarse cosas, se usan para escribir artículos científicos y podemos perder calidad en la ciencia”.

Planteó que la pregunta que todos los ciudadanos se deberían hacer de cara a la IA, es cuánta vigilancia aguanta la democracia, “es peligroso lo que ocurre, cuando usamos IA, usamos datos y hacemos fácil la vigilancia. Hoy en día con IA en segundos se filtran muchos datos y eso es peligroso para la democracia”. Remarca que la democracia depende de temas como la privacidad y la confidencialidad, como ir a una protesta de manera anónima o de ser una fuente para un periodista.

En medio de ese complejo panorama, plantea alternativas y sistemas innovadores, como es el proyecto producido por Proton, llamado LUMO y que protege la privacidad, “soy parte de esa fundación, creo en el trabajo que hacen y en su trabajo”. Sin embargo, apunta que la mayoría de la gente usa ChatGPT, que suele hacer un perfil sobre el usuario, “cualquier información que nos entregan, la toman y le suman más información, con lo cual, facilitan la vigilancia. Entonces una tarea que tomaba mucho tiempo, es ahora fácil de vigilar”.

Finalmente lanzó algunas recomendaciones para proteger la privacidad, pues considera que proteger la privacidad es el equivalente a proteger la democracia, “en vez de Google Search, usa DuckDuckGo, en vez de usar Chat GPT, usa Lumo. Hay que hacer un esfuerzo ante las oportunidades”.

Escuche la entrevista completa: