¿Cómo está la seguridad aérea en Colombia?

En Hora20 un programa para entender las causas detrás del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas ayer en Norte de Santander. A propósito de este hecho analizaremos cómo está la seguridad aérea en el país, cuáles son los retos que enfrentamos, qué se puede hacer para mejorar las condiciones de seguridad y entender cómo funciona la industria aeronáutica. Al final, las realidades del aeropuerto El Dorado.

Lo que dicen los panelistas

Sergio Paris, exdirector de la Aerocivil y experto en gestión aeroespacial, explicó que en accidentes como el de Norte de Santander es cuando se lleva control de la aeronave y sufre el accidente, “han sucedido varios de ese tipo, aunque muy pocos en el país. Hace un año ocurrió uno similar en Urrao y están acompañados de condiciones climatológicas adversas”. Explicó que todas las circunstancias llevan al accidente porque puede que el capitán pensara que estaba en un sitio y no lo estaba, “lo bueno en este caso es que no hay causa mayor de los accidentes y es distinto al de Paipa”.

Sobre el panorama en general del sector aéreo, comentó que cuando se miran las estadísticas, es claro que hay diferenciación de una aviación grande, que transporta a colombianos y que es muy segura y otra que es regional, “con condiciones complejas en el Pacífico o Catatumbo, que gestiona riesgos más complejos”.

Héctor Hernán Ríos Ospina, consultor en temas aéreos, ha trabajado con aerolíneas y es fundador de INAERO, firma especializada en asesoría legal y financiera para el sector aeronáutico, comentó que para el año 2025 podríamos llegar a 60 millones de pasajeros en el país, “hace 10 años eran 38 millones de pasajeros. La aviación regular moviliza en 2025 unos 1.350 vuelos por día y la no regular, es donde está menor cantidad de vuelos y donde hay más accidentalidad”. Destacó que pese al accidente desafortunado, “si uno mira aviación regular, no presenta una situación compleja y tiene una vigilancia regulada; ahí podemos estar tranquilos”.

Sobre el sistema de transporte aéreo en Colombia, comentó que este genera recursos, “no hay un problema de dinero para hacer inversiones, es un tema que ha venido creciendo mucho, pero la aviación regional y corporativa es donde hay que poner foco y con estas estadísticas se espera que se tomen medidas. En el fondo, sí debe haber para la Aerocivil una oportunidad en la capacidad de gestión”. En esa medida, también propuso tener una entidad que se especialice en servicios de navegabilidad aérea.

Catherine Sierra, piloto comercial, abogada especialista internacional en derecho del transporte, también ha trabajado en el seguimiento, control y vigilancia de aeropuertos y aeródromos de la Aerocivil, explicó que la gestión de seguridad operacional desde lo sistemático es una exigencia de la reglamentación aeronáutica, “la Aerocivil es la autoridad y tiene dentro de sus funciones, además, de inspección, vigilancia y control, la de reglamentación y lo hace a través de un reglamento que es el RAC219, que habla del sistema de gestión de seguridad operacional que deben presentar todos los prestadores de servicios de aviación civil como regular, no regular, carga, centros de instrucción, todos deben tener ese sistema, que va a permitir garantías de seguridad”.

En cuanto a los modos con los que opera una aeronave, explicó que si se opera bajo instrumentos, las condiciones meteorológicas deben ser adversas y cuando es por regla de vuelo visual, se debe tener condiciones meteorológicas favorables

Luis Fernando Orjuela, director de seguridad aérea y asuntos técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), explicó que el proceso de investigación de accidentes tiene varias etapas para encontrar la causa raíz y los factores que contribuyen al lamentable suceso, “por ahora se está recopilando la información y el equipo de la Aerocivil se desplaza hasta el lugar del impacto y empieza a hacer un análisis detallado de todo lo que hay alrededor de la aeronave. Hay un cordón perimetral y se entra a hacer custodia del lugar para recoger la información”.

Detalló que las condiciones meteorológicas deterioradas pueden ser un factor contribuyente en una eventualidad como accidente o incidentes, “las mal llamadas cajas negras están instaladas en equipos de acuerdo con reglamentación vigente y se instalan de acuerdo con requerimientos de la autoridad aeronáutica. La aviación comercial, la de grandes compañía todas tienen grabadoras de datos y voz”.

Finalmente, explicó dos asuntos clave sobre la investigación que se pueda adelantar del accidente en Norte de Santander: la falta de equipos para operar por instrumentos en el Aeropuerto de Ocaña y además, confirmó que el tipo de aeronave que sufrió el accidente sí cuenta con grabadora de datos de vuelo.